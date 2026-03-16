$!Recorre el Rey de España exposición del México prehispánico; reconoce controversias y abusos

Destacando el afán de protección de los Reyes Católicos hacia el México de la Conquista, pero también la realidad de abusos y controversias, así habló hoy lunes el Rey Felipe VI de España, al realizar recorrido por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”. Acompañado por el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, el monarca visitó la exposición en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, donde destacó la importancia de la historia compartida de las dos naciones. “Abre una ventana de conocimiento, de interés, de curiosidad, de algo que es tan potente y tan propio de México y de todas las culturas mesoamericanas” dijo el Rey en su mensaje durante el recorrido.

“A la vez ver cómo las civilizaciones han encontrado sus momentos de lucha, de conflicto, de controversia, pero es interesantísimo conocer más, valorarlo más, incluso con matices que no hemos conocido recientemente” Confirmarse en valor, agregó, ese peso de conocimiento antiguo, ancestral, ante la modernidad, que incluso la juventud debería conocerlo más para apreciarse a sí misma, no sólo de un lado y de otro del Atlántico sino en ambos lados.

“Porque al fin y al cabo esa cultura mestiza que nace ahí en América es lo que nos define hoy. Conociendo la antigüedad es una manera preciosa de valorar lo moderno también”, expresó Felipe VI. “Hay cosas que las estudiamos (con) nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo preceptismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones” Porque también, reconoció, ha habido controversias morales y éticas.

“Ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas, en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”, comentó. “Los Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices las leyes de Indias por proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso...”, admitió. El Rey agradeció la confianza de México para enviar a Madrid las piezas prehispánicas que componen la exposición, la cual está centrada en el ámbito humano y permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. “Valorar que de ese conocimiento nos apreciaremos más, estas exposiciones son muy importantes, el esfuerzo conjunto, ha sido una feliz historia el poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas de lo que hoy son México y que en realidad México es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con los españoles”, dijo el monarca.