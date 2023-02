“Abordamos el tema de la producción y suministro de municiones y armas. Por supuesto, no puedo revelar públicamente los detalles de esto. Pero este es un trabajo significativo. Y me alegra escuchar en la reunión del alto mando militar que incluso en estas condiciones tenemos el potencial apropiado”, reportó.

“El 24 de febrero, millones de nosotros hicimos una elección. No una bandera blanca, sino una bandera azul y amarilla [la de Ucrania]. No huir, sino enfrentar. Enfrentar al enemigo. Resistencia y lucha”, agregó.







RUSIA GANARÁ AUNQUE TENGA QUE IR “HASTA LAS FRONTERAS DE POLONIA”, ASEGURA MEDVÉDEV, EX PRESIDENTE RUSO

“La operación especial ya lleva un año. Un año en que nuestros militares restablecen el orden, la paz y la justicia en nuestra tierra, protegen a nuestra gente y aniquilan las raíces de neonazismo”, afirmó el ex presidente ruso Dmitri Medvédev, a través de su canal de Telegram.

“Alcanzaremos la victoria”, aseveró el ex mandatario ruso, al reconocer que “todos queremos que esto suceda lo antes posible. Y ese día llegará”. Sin embargo, recalcó la importancia de “cumplir todos los objetivos de la operación militar especial”, como llama Rusia a la invasión de Ucrania.

“Alejar las amenazas de las fronteras de nuestro país lo más posible, incluso si se trata de las fronteras de Polonia”, aseguró Medvédev, antes de señalar que esto será necesario “para que el mundo logre la tan esperada tranquilidad”. Según el ex mandatario ruso, el avance de las tropas rusas obligará a los adversarios a entablar negociaciones “que serán difíciles y tensas”.

“Ante todo, porque los participantes formales de las negociaciones por la parte de nuestro enemigo son unos, y los jefes de hecho, totalmente otros. Y el régimen de Kiev no tomará decisiones, ningún ‘Zelenski’, si todavía está vivo, ni su camarilla”, insistió Medvédev, quien también explicó que “la decisión será tomada del otro lado del océano por aquellos que suministran armas a Kiev y envían dinero para apoyar los restos de la economía ucraniana”.

“Los motivos de los principales enemigos de nuestro país son evidentes: debilitar lo más posible a Rusia, desangrarnos durante largo tiempo. Por ello, no están interesados en poner fin al conflicto. Pero tarde o temprano, por ley histórica, lo harán. Y entonces se llegará a un acuerdo”, dijo Medvédev. Para el ex presidente ruso, Kiev no aceptará ningún resultado de estas negociaciones, ya que “se arriesgarían a ser ejecutados el mismo día”.

“Los nacionalistas continuarán controlando a la camarilla que está en el poder, porque no tienen otra ideología que el neonazismo”, alertó. Y por ello, de no derrotar totalmente a Kiev, este “volverá a provocar un nuevo conflicto”. “Esto es algo que no podemos permitir”, añadió Medvédev.





“LAS ARMAS NUCLEARES NO DEBEN USARSE” EN UCRANIA, PIDE CHINA

“Las armas nucleares no deben usarse y las guerras nucleares nunca deben lucharse”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un documento en el cual urgió a Rusia y a Ucrania a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible.

“Todas las partes deben respaldar a Rusia y Ucrania para trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo más rápido posible”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el documento de 12 puntos para una “solución política” de la crisis.

Pekín también rechazó el uso de armas nucleares en esta guerra, días después de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara la suspensión de su participación en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos.

“Las armas nucleares no deben usarse y las guerras nucleares nunca deben lucharse. Hay que oponerse a la amenaza o el uso de armas nucleares”, añadió el documento.

Asimismo, el texto subrayó la necesidad de proteger a las personas civiles: “Las partes en conflicto deben respetar estrictamente el derecho humanitario internacional y evitar atacar civiles o instalaciones civiles”.

Volodimir Zelenski, declaró que no había visto el plan de paz chino y que quería reunirse con los representantes de Pekín para hablar de dicha propuesta, antes de ofrecer su punto de vista.

“Creo que es un hecho muy positivo en general que China empiece a hablar de Ucrania y a enviar señales”, declaró el presidente ucraniano.

Desde el inicio de la invasión rusa, China ofreció a Putin respaldo diplomático y financiero, pero se abstuvo de implicarse militarmente o de enviar armas.

El jefe de su diplomacia china, Wang Yi, se reunió el 22 de febrero con Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, durante una visita para presentar su “solución política” a la guerra.