Los rescatistas recuperaron dos de los seis cadáveres de los trabajadores desaparecidos tras el derrumbe del puente “Francis Scott Key”, en Baltimore, estado de Maryland. Uno era de una persona de origen mexicano.

Según lo reportaron medios locales, los cuerpos sin vida fueron encontrados dentro de un vehículo que cayó durante el derrumbe del puente. Las personas encontradas serían Alejandro Fernández Fuente, de 35 años de edad, de nacionalidad mexicana; así como el guatemalteco Dorlian Castillo Cabrera, de 26 años.

El coronel Roland Butler, de la Policía Estatal de Maryland, dijo que los buscadores creen que los cadáveres de los cuatro trabajadores restantes, que probablemente también se encuentran en vehículos, podrían ser más difíciles de encontrar.

El sonar indica que es probable que estén encerrados en el metal y el concreto del puente caído, indicó el coronel. “Hemos agotado todos los esfuerzos de búsqueda en el área alrededor de estos restos”, afirmó Butler.

Según lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el mismo día, los dos mexicanos que continuaban desaparecidos, eran originarios de Michoacán y Veracruz, informó. El tercer mexicano víctima del accidente y quien el 26 de marzo de 2023 fue rescatado con vida, también era michoacano.

Los tres connacionales realizaban, junto con una cuadrilla de trabajadores de otras nacionalidades, reparaciones a la carpeta asfáltica del puente. Tras el accidente, el Jefe de la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos, Rafael Laveaga Rendón, se trasladó a Baltimore, para brindar apoyo a las familias de los mexicanos.

“Las labores de búsqueda por parte de agencias federales y estatales continúan este miércoles desde las 6:00 a. m. (hora local), aunque la Policía de Maryland comunicó que no esperan encontrar a las personas con vida, debido a las condiciones en el lugar”, señaló la Cancillería, en un comunicado.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, reafirma su compromiso de brindar asistencia y protección a las personas mexicanas afectadas por este percance”, agregó la SRE.

El 27 de marzo de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que había dos mexicanos desaparecidos tras la caída del puente en Baltimore, por lo que enfatizó que el Gobierno mexicano estaba en contacto con las familias de los desaparecidos y les brindaba apoyo consular.

“Lo lamentamos mucho, el informe que tenemos es que son 3 mexicanos, uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero a salvo, tenemos los datos, pero la familia quiere que se maneje con mucha prudencia, me dicen que son muy buscados por los medios. Me piden que no se difunda mucho. Hay dos que están desaparecidos”, reveló el político tabasqueño, quien también mencionó que había otros migrantes de Centroamérica no localizados tras el accidente.

“Sabemos de dónde son, quiénes son, tenemos comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia diplomática en Baltimore, se les está ayudando”, señaló el presidente mexicano, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Y sabemos de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos, esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y por eso no merecen ser tratados como suele pasar, por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en Estados Unidos”, abundó el mandatario nacional.

“Este accidente se dio a la medianoche y la mayoría de los que están desaparecidos son migrantes. Es muy difícil esto, y vamos a estar muy pendientes de esa situación”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

DESAPARECIDOS TRAS COLAPSO DE PUENTE EN BALTIMORE, ERAN DE MX, GUATEMALA Y EL SALVADOR

El Consulado General de México en Washington D.C. confirmó, a las 20:25 horas del 26 de marzo de 2024, que las personas desaparecidas tras el derrumbe del puente “Francis Scott Key”, en Baltimore, estado de Maryland, eran trabajadores de la construcción, de origen mexicano, guatemalteco y salvadoreño.

Una porción del puente “Francis Scott Key”, en Baltimore, estado de Maryland, colapsó, alrededor de las 01:30 horas (tiempo local), del 26 de marzo de 2024, luego de ser golpeado por un gran buque de carga, de 948 pies de eslora (288.9 metros).

“Actualización relacionada con el colapso del puente en Baltimore, MD: Hay seis trabajadores desaparecidos, incluidas personas mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas. Las autoridades reanudarán mañana los trabajos de búsqueda”, detalló la sede diplomática, a través de su cuenta en la red social X.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) suspendió las labores de búsqueda durante la tarde del martes 26 de marzo de 2024, debido a que consideró que las personas fallecieron tras permanecer al menos 18 horas en el agua del río Patapsco.

“Basándonos en el tiempo que llevamos en la búsqueda, los extensos esfuerzos de búsqueda que hemos puesto y la temperatura del agua, no creemos que vayamos a encontrar vivo a ninguno de los individuos”, explicó en una rueda de prensa, Shannon Gilreath, comandante de la Guardia Costera estadounidense.

Al menos ocho empleados de la constructora Brawner Builders, que se encontraban tapando baches del puente, cayeron al río Patapsco. Sólo dos pudieron ser rescatados, uno de ellos en estado grave. Un alto ejecutivo de dicha compañía le dijo a la cadena NBC News, que seis de sus empleados habían fallecido. Por su parte, la empresa singapurense Synergy Group, que operaba el barco, confirmó que ninguno de los 22 tripulantes del navío resultó herido.

Mientras que el Ministerio de Exteriores de Guatemala anunció, en un comunicado, que entre los seis desaparecidos había dos ciudadanos guatemaltecos, de 26 y 35 años de edad, originarios de San Luis, Petén, y de Camotán, Chiquimula, respectivamente. Según la cancillería del país centroamericano, ambos hombres formaban parte de un grupo de ocho trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre el puente, en el momento del siniestro.

El barco se estrelló contra uno de los soportes del puente metálico, de 2.6 kilómetros de largo, lo que provocó que la estructura se rompiera y se doblara en varios puntos y luego cayera al agua en cuestión de segundos. Después, el buque se incendió.

Synergy Marine Group, propietario y administrador de la embarcación, llamada “Dali”, confirmó que el navío chocó contra un pilar del puente, mientras dos pilotos tenían el control. Dijo que todos los miembros de la tripulación fueron contabilizados y no había informes de heridos.

“He declarado el estado de emergencia aquí en Maryland y estamos trabajando con un equipo interinstitucional para desplegar rápidamente recursos federales de la Administración Biden”, publicó Wes Moore, gobernador de Maryland, en su cuenta de la red social X.

“Nunca pensarías que verías, físicamente verías, el Key Bridge derrumbarse de esa manera. Parecía sacado de una película de acción”, dijo el alcalde de Baltimore, calificándolo de “una tragedia impensable”.

“El presidente [Joseph Biden] ha sido informado del derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore y de las operaciones de rescate en marcha. Continuará recibiendo actualizaciones de su equipo a lo largo del día”, reveló la Casa Blanca.

Por su parte, el Centro Nacional de Boyas de Datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA, por sus siglas en inglés), detalló que el agua del río estuvo a 8.8 grados Centígrados, durante la madrugada del 26 de marzo de 2024.

El río Patapsco conduce al puerto de Baltimore, un importante centro marítimo en la costa este. Inaugurado en 1977, el puente llevaba el nombre del autor del himno de Estados Unidos, ‘The Star-Spangled Banner’ o ‘La bandera de estrellas centelleantes’, en español. Formaba parte de la autopista Interestatal 695 de Maryland. Por él pasaban cada día unos 35 mil vehículos.

El “Dali” se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, y ondeaba bajo bandera de Singapur, fletado por la naviera danesa Maersk. El portacontenedores medía unos 300 metros de largo y unos 48 metros de ancho, con una capacidad de carga de 95 mil toneladas, según datos del sitio web especializado Marine Traffic.

El carguero notificó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión cuando salía del puerto de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, poco antes de colisionar y provocar el derrumbe del puente Francis Scott Key, según un informe desclasificado de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad en Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), citado por la cadena ABC.