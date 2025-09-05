Redada migratoria en Georgia: ICE detiene a 475 personas en planta automotriz

Alrededor de 475 personas fueron arrestadas durante una redada realizada por las autoridades de inmigración de Estados Unidos en una fábrica de Hyundai, en Georgia.

Los arrestados son en su mayoría surcoreanos. Se trata, hasta ahora, de la mayor redada laboral durante el segundo mandato del Presidente Donald Trump.

La operación fue consecuencia de una “investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales”, dijo Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta.

“De hecho, esta fue la mayor operación en un solo sitio en el historial de investigaciones de Seguridad Nacional”, afirmó Schrank en una conferencia de prensa.

Consultado por periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo: “Diría que eran extranjeros ilegales y que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) solo estaba haciendo su trabajo”.

“Se trató de una investigación criminal que duró varios meses, durante la cual recopilamos pruebas, realizamos entrevistas, obtuvimos documentación y presentamos dichas pruebas ante un juez para obtener una orden de registro”, explicó Schrank.

“Estamos enviando un mensaje claro e inequívoco de que aquellos que explotan a nuestra fuerza laboral, socavan nuestra economía y violan las leyes federales rendirán cuentas”, dijo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del ICE.



¿Detuvieron a mexicanos durante la redada?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la determinación final de capturados por nacionalidad continúa en proceso, por lo que aún no se sabe si hay algún mexicano detenido durante la redada.

Indico que el Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables.

Además de que funcionarios del Consulado se desplazaron este viernes al Centro de Detención de Folkston, quienes permanecerán en el lugar durante el fin de semana para realizar entrevistas, brindar atención consular y seguimiento individualizado de posibles connacionales detenidos.

En caso de requerir asistencia, la dependencia pidió marcar al 404 736 4141 o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana 520 623 7874.