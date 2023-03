Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, refutó este martes las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que el fentanilo era un problema debido a la demanda de dicha droga sintética y a la supuesta crisis social que se vivía en Estados Unidos.

Dijo que la crisis del fentanilo es un problema de carácter global y no exclusivamente estadounidense. Asimismo, recordó que durante la visita de Eliizabeth Sherwood Randall, Asesora de Seguridad Interna de la Casa Blanca a la Ciudad de México, se abordó cómo detectar y desmantelar los laboratorios de producción de dicha droga sintética en México.

“En lo que se refiere al fentanilo, este no es un problema de Estados Unidos, es un problema mundial. El tráfico de drogas ilícitas está causando un daño a la sociedad, muerte y sufrimiento innecesarios y no solo aquí, sino también en México”, indicó.

El lunes, el Presidente de México habló sobre la reunión que tuvo su Gobierno con legisladores de Estados Unidos.

“Bueno, nos reunimos ayer con 12 legisladores de Estados Unidos, la mayoría senadores de los dos partidos, del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y también representantes de los dos partidos. Y tocamos varios asuntos: migración, cooperación para el desarrollo, seguridad. Y fue muy buena la reunión, muy respetuosa y se llegaron a acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con respeto a nuestras soberanías”, informó, el 20 de marzo de 2023, el presidente López Obrador..

“El tema reciente del fentanilo, reciente porque se produjo una polémica que fue lo que llevó a algunos legisladores a hablar de que, si no frenábamos, si no deteníamos el ingreso del fentanilo a Estados Unidos, iban a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervinieran en México. Ya no lo hicieron, por respeto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos y que el que mencione eso ofende a México, ofende nuestra independencia como país soberano que somos. Ayer no se trató ese asunto”, indicó el político tabasqueño.

“Fue una iniciativa de algunos legisladores politiqueros, que piensan que con eso pueden obtener votos en Estados Unidos, culpando a México de lo que lamentablemente está sucediendo en Estados Unidos, que por consumo de droga y en especial de fentanilo están muriendo muchos jóvenes, algo que nosotros lamentamos, pero se les aclara de que en México no se produce el fentanilo, este es un químico que se introduce de Asia, que llega a México para ser transportado a Estados Unidos, pero también llega de manera directa a Estados Unidos y llega a Canadá”, insistió el mandatario mexicano.

“Entonces, de manera muy irresponsable culpan a México. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para decomisar fentanilo, lo hace la Secretaría de Marina, lo hace la Secretaría de la Defensa, ha habido muchos decomisos, como nunca se había hecho [...] Se trata de una droga muy dañina que causa la muerte, es muy adictiva y causa la muerte en muy poco tiempo de quien consume esta droga, sobre todo de jóvenes. El año pasado perdieron la vida en Estados Unidos alrededor de 80 mil jóvenes por fentanilo”, agregó.

“Entonces estamos nosotros cooperando, ayudando. Y se les informó ayer y hay comunicación permanente sobre esto [---] Entonces, hablamos de esto ayer en el caso de Estados Unidos, ya lo he dicho en otras ocasiones y ellos, ahora me llamó la atención que un senador lo mencionó, de que estoy planteando de manera respetuosa que ellos busquen la forma en que los jóvenes en Estados Unidos no abandonen el hogar en la adolescencia, porque allá apenas van creciendo y ya tienen que salirse de la familia”, señaló.

“Mi planteamiento es que procuren mantenerlos más tiempo en la casa, aunque el Gobierno les apoye a los padres y que en vez de que se vayan los jóvenes a los 18 años se vayan a los 21 años. Esta crisis del fentanilo está afectando a jóvenes de 18 a 25 años. ¿Y por qué la adicción? Bueno, tiene que ver mucho con la insatisfacción, con la infelicidad, con el abandono, con la tristeza, con la soledad, con la falta de amor, con la falta de apapacho”, afirmó López Obrador.

“Entonces, si no hacemos nada por evitar el consumo, pues vamos a poder detener el tráfico de fentanilo, pero va a surgir otra droga allá mismo, otro químico. Y si hay consumo, porque hay insatisfacción, porque hay que ver el fondo del problema, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, de esto hablamos y en muy buenos términos el día de ayer con los senadores de Estados Unidos”, finalizó.