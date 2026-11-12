Remontadas, penales y un 5-4 al Bayern: por qué el PSG fue elegido el mejor club del mundo por segundo año consecutivo

El 26 de octubre, en la gala de premios más prestigiosa del fútbol, celebrada en Londres, el Paris Saint-Germain fue elegido mejor club masculino de la temporada por segundo año consecutivo, por delante de Arsenal, Bayern Múnich, Flamengo y Bodø/Glimt. En 1xBet te contamos por qué fue una decisión justa y repasamos los partidos más memorables del equipo durante la última temporada.

¿Qué criterios determinaron el premio al París Saint-Germain?

Los organizadores del Bola de Oro explicaron que, para la votación, se tuvieron en cuenta la calidad del juego, los títulos obtenidos, las victorias memorables, las actuaciones que superaron las expectativas, el respeto por los rivales y el juego limpio. Empecemos por este último punto. Uno de los indicadores que permite evaluarlo es la cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas. En la última edición de la Champions League, los parisinos recibieron 17 amonestaciones en 17 partidos y terminaron en el puesto 22 de 36 equipos en este rubro. Además, el PSG tampoco está entre los equipos con más expulsiones: recibió dos tarjetas rojas, frente a las cinco del Real Madrid, aunque el conjunto español disputó tres partidos menos. La calidad de juego que mostró el equipo de Luis Enrique también impresiona. Gracias al entrenador español, el París Saint-Germain desarrolló un estilo propio caracterizado por los ataques frecuentes, la posesión de la pelota, la presión alta y la flexibilidad táctica. Bajo su conducción, los jugadores ofensivos no están atados a zonas fijas en la cancha: rotan posiciones con frecuencia y también colaboran en la defensa. El brillante juego del PSG se tradujo en numerosos títulos. Durante el período considerado para la votación, del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, el equipo parisino ganó cinco competiciones: la Champions League, la Supercopa, la Copa Intercontinental, la Ligue 1 y el Trophée des Champions (la Supercopa de Francia).

Los partidos más memorables de la última temporada

El París Saint-Germain consiguió numerosas victorias espectaculares que los hinchas nunca olvidarán. Fase de liga de la Champions League. Barcelona vs. PSG: 1-2 Al equipo parisino no lo intimidaron ni el gran momento de los catalanes, ni el gol que Ferran Torres marcó a los 19 minutos, ni las ausencias de varios jugadores clave: Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Neves y Marquinhos. El conjunto de Luis Enrique tuvo más posesión de la pelota y generó más situaciones de gol como visitante, y eso tuvo su recompensa en el minuto 90, cuando Gonçalo Ramos marcó el tanto de la victoria. Semifinal de ida de la Champions League. PSG vs. Bayern Múnich: 5-4 El festival de goles estuvo marcado por el enfrentamiento entre los tridentes ofensivos de ambos equipos. Luis Díaz y Michael Olise marcaron un gol cada uno, mientras que Harry Kane anotó y dio una asistencia. Aun así, Dembélé, Kvaratskhelia y Doué tuvieron actuaciones todavía más destacadas: el primero aportó dos goles y una asistencia, el segundo marcó por duplicado y Désiré Doué dio dos asistencias. Supercopa. PSG vs. Tottenham Hotspur: 2-2 (4-3 en los penales) El equipo de Luis Enrique demostró su capacidad de reacción: perdía 2-0 hasta el minuto 85, pero logró empatar en el tiempo reglamentario y fue más efectivo en la definición por penales. Copa Intercontinental. PSG vs. Flamengo: 1-1 (2-1 en penales) Durante el tiempo reglamentario, el equipo brasileño respondió al gol de Kvaratskhelia con un penal bien ejecutado por Jorginho. El título se definió en la tanda de penales, en la que los jugadores de Flamengo fallaron cuatro de sus cinco remates. Final de la Champions League. PSG vs. Arsenal: 1-1 (4-3 en penales) El París Saint-Germain logró generar varias situaciones de gol ante el equipo con la defensa más sólida del torneo y mantuvo la calma durante la definición por penales. Así, se convirtió en el segundo club, después del Real Madrid, en defender con éxito su título en la era de la Champions League. Tampoco hay que olvidar la goleada por 6-3 ante el Toulouse, con algunos goles espectaculares y el primer triplete de João Neves; las contundentes victorias frente al Chelsea (5-2 y 3-0); y el dramático partido contra el Olympique de Marsella por el Trophée des Champions, en el que el PSG remontó en el minuto 95 y el arquero Lucas Chevalier atajó dos penales en la definición.

El PSG no piensa conformarse con lo conseguido

La nueva temporada también viene muy bien para el club: ganó sus primeros cuatro partidos de la Champions League, incluidos los encuentros ante Manchester City y Barcelona, lidera la Ligue 1 tras un mal comienzo y mantiene un buen clima en el vestuario. Además, el equipo parisino encontró reemplazos adecuados para Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Lee Kang-in con las incorporaciones de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts. Por su parte, Luis Enrique sigue muy motivado y con ganas de seguir sumando títulos.

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