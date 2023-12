El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la rendición de cuentas es clave y que constituye un “eslabón perdido” en la mayoría de los conflictos del mundo, perpetuando los ciclos de violencia.

“Es absolutamente fundamental que la rendición de cuentas sea parte de cualquier acuerdo futuro porque sabemos que si reina la impunidad, y si no se cuentan los hechos y si no se dice la verdad, tendremos quejas que seguirán y seguirán”, dijo al referirse al actual ciclo del conflicto palestino-israelí.

En una entrevista con Noticias ONU, el Alto Comisionado también habló de Medio Oriente y de la guerra en curso en Ucrania, donde los civiles son los más afectados.

Al señalar que llevar a los perpetradores ante la justicia puede ser un trabajo lento, Türk destacó el poder de los mecanismos de rendición de cuentas y citó los juicios de Nuremberg o el acuerdo de posguerra tras la guerra en la ex Yugoslavia a mediados de la década de 1990 para como ejemplos de que cuando alguien ha cometido ese tipo de delitos, nunca puede estar seguro de que no será procesado en algún momento.

La entrevista versó, asimismo, sobre el peligro del aumento del discurso de odio y el retroceso de los derechos de las mujeres, así como sobre la campaña de un año de duración de la ONU para avanzar en el progreso en materia de igualdad de derechos hasta el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Türk también mostró preocupación por la situación de las garantías fundamentales en América Latina.

Noticias ONU: Han transcurrido más de dos meses desde la escalada más reciente del conflicto entre Israel y Palestina, tras el horrible ataque de Hamás el 7 de octubre y la respuesta de Israel. Hemos sido testigos semana tras semana del horror. Más de 18.000 palestinos han muerto, un gran número de ellos, niños. Usted ha expresado grave preocupación por las múltiples y atroces violaciones del derecho internacional y ha pedido una investigación. Ha advertido que nadie está por encima de la ley. ¿Se puede realmente hacer algo para hacer cumplir las leyes internacionales de derechos humanos y garantizar que el derecho humanitario se aplique a todos los Estados miembros?

Volker Türk: En primer lugar, es una tragedia absoluta lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, pero también en Israel, porque al final afecta a todas las comunidades.

Por supuesto, lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que tantos de nuestros colegas hayan sido asesinados [135] de la UNRWA, uno de la OMS. Me indigna que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra, y que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se violen a diario en las mayores formas.

Es absolutamente fundamental que la rendición de cuentas sea parte de cualquier acuerdo futuro porque sabemos que si reina la impunidad y si no se cuentan los hechos y no se dice la verdad, tendremos quejas que seguirán y seguirán. Espero que con el trabajo que estamos haciendo desde el lado de los derechos humanos, pero también lo que está haciendo la Corte Penal Internacional y lo que hacen los diferentes mecanismos, nos ayude de verdad a superar algunos de los problemas de rendición de cuentas que enfrentamos. en esta situación.

Noticias ONU: ¿Qué próximos pasos imagina y qué les dice a quienes señalan posibles señales de genocidio?

Volker Türk: Seguiremos documentando, informando y supervisando la situación. Estoy muy preocupado por el riesgo de crímenes atroces. Estoy muy preocupado por la situación en Cisjordania, en particular, porque, según lo que vemos desde el 7 de octubre, más de 271 palestinos han sido asesinados, entre ellos 69 niños. Me preocupa lo que esto significa en el futuro.

También estoy tremendamente consternado por el lenguaje deshumanizador que he visto, tanto por parte de Hamás como por parte de los líderes militares y políticos israelíes. Algunos de ellos han hecho comentarios totalmente inaceptables que nos preocupan mucho.