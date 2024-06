El Gobierno de Arabia Saudita informó este domingo que más de mil 300 personas murieron en la peregrinación a La Meca de este año, y que numerosos casos fueron debido al estrés por calor.

Especificaron que los viajes “no autorizados” provocaron cuatro de cada cinco muertes.

“El sistema de salud abordó numerosos casos de estrés por calor este año, y algunas personas todavía están bajo atención. Lamentablemente, el número de muertes llegó a 1.301”, dijo el gobierno saudí en un comunicado al publicar sus primeras cifras oficiales.

El comunicado decía que el 83% de los que murieron “no estaban autorizados a realizar el Hajj” y “caminaron largas distancias bajo la luz solar directa, sin refugio ni comodidad adecuados”.

Entre los fallecidos había “varios adultos mayores y enfermos crónicos”, añadió.

El calor extremo ha sido mencionado como el factor principal detrás de los cientos de muertes y lesiones reportadas este año durante el Hajj.

La Meca, la ciudad santa central para los peregrinos del Hajj, registró temperaturas récord de 51.66 grados el lunes. Varias autoridades también han dicho que los problemas se han visto agravados por el número de peregrinaciones no oficiales.

Arabia Saudita exige que cada peregrino adquiera una de las 1.8 millones de licencias disponibles para acceder legalmente a La Meca. Estas licencias pueden costar varios miles de dólares estadounidenses. Los peregrinos sin licencia normalmente no viajan en autobuses turísticos organizados con aire acondicionado o fácil acceso a agua y alimentos.

El gobierno saudí también pareció sugerir que la naturaleza no autorizada de muchos de los viajes había sido un factor en el tiempo que había tardado en emitir un número oficial de muertos, ya que esto había complicado el proceso de identificación.

“Identificación completada, a pesar de la falta inicial de información personal o documentos de identificación. Se siguieron los procesos adecuados para la identificación, el entierro y el homenaje a los fallecidos, presentándose los certificados de defunción”, se lee en el comunicado.

Algunos peregrinos lamentaron la mala infraestructura y organización del Hajj de este año. Incluso los peregrinos que realizan recorridos oficiales pasan la mayor parte del día caminando al aire libre bajo un calor fuerte.

Peregrinaciones ilegales

El anuncio de Arabia Saudita se produce cuando el gobierno egipcio prometió revocar las licencias de 16 compañías de turismo involucradas en realizar peregrinaciones ilegales a La Meca y remitir a los gerentes de la compañía al fiscal en medio de temores de que cientos de egipcios se encuentren entre los muertos.

La decisión de Egipto se tomó en una reunión de gabinete el sábado después de que un informe resaltara la naturaleza dudosa de cómo operan algunas empresas turísticas.

El número oficial de víctimas entre los egipcios es de 31, pero la agencia de noticias Reuters y otros medios informan que entre 500 y 600 egipcios murieron durante la peregrinación.

El informe, que fue revisado por el gabinete, decía que algunos operadores no habían emitido las visas correctas, por lo que sus titulares no podían ingresar a la ciudad santa de La Meca y en cambio se vieron obligados a ingresar “a pie por senderos del desierto”. También acusó a algunas empresas de no ofrecer alojamiento adecuado, dejando a los turistas expuestos al calor.

En el encuentro, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, ofreció su “sincero pésame y solidaridad” a las familias de los peregrinos fallecidos, comprometiéndose a brindarles el apoyo necesario.

Los permisos para el Hajj se asignan a países según un sistema de cuotas y Arabia Saudita exige que cada peregrino adquiera una de los 1.8 millones de licencias disponibles para acceder legalmente a La Meca.