Reportan asesinato de otros dos líderes del régimen de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el asesinato de Alí Larijani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado el hombre más poderoso del régimen tras la muerte del Ayatolá Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en un bombardeo conjunto de Israel y Estados Unidos.

En el mismo ataque del 17 de marzo murió también Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Larijani fue localizado tras haber sido visto caminando por el centro de Teherán el viernes anterior a su muerte.

Según un alto funcionario de inteligencia israelí, fue abordado junto con Soleimani en una zona de tiendas improvisadas que las autoridades iraníes habían montado deliberadamente para dificultar su rastreo.

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó ambas muertes y declaró que las FDI continuarían “persiguiendo a los líderes del régimen de terror y represión en Irán”.

La cuenta oficial del Mossad en X publicó tras la confirmación: “Al final, las personas sin piedad morirán”.

La muerte de Larijani se produjo menos de tres semanas después del asesinato del Ayatolá Seyyed Alí Jamenei, quien Gobernó Irán durante casi cuatro décadas como líder supremo. Jamenei murió el 28 de febrero cuando los ejércitos de Estados Unidos e Israel bombardearon su residencia en los alrededores de Teherán, en el marco de una serie de ataques con misiles.

Los medios estatales iraníes confirmaron su deceso a primera hora del día siguiente, tras haberlo negado inicialmente.

El Gobierno iraní decretó 40 días de luto y siete días festivos.

Larijani era una figura política de larga trayectoria dentro del sistema iraní.

Había sido comandante del CGRI, presidente del parlamento iraní y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aunque fue descalificado para postularse a la Presidencia de Irán en 2021, lo que facilitó la llegada de Ebrahim Raisi al cargo.

Tras la eliminación de decenas de funcionarios de alto rango en junio de 2025 y la posterior muerte de Jamenei, Larijani reapareció como el asesor de mayor antigüedad y el hombre que dirigía los asuntos de seguridad cotidianos del País, además de encabezar las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Según un alto funcionario de inteligencia israelí citado por la cadena CNN, el régimen iraní se vio “afectado por una fuerza entre seis y 10 veces mayor que durante la Operación León Ascendente”, la guerra de 12 días contra Irán en junio de 2025.

”Tienen dificultades para formular políticas, tomar decisiones y emitir órdenes entre los niveles militar y político. Presenciamos el caos, y se espera que la situación empeore pronto”, estimó el funcionario.

En respuesta al asesinato de Larijani, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó misiles contra Tel Aviv, incluyendo el Khorramshahr-4, que según expertos puede equiparse con hasta 80 submuniciones.

El ataque fue declarado represalia por la muerte del jefe de seguridad nacional.

Por su parte, Estados Unidos lanzó bombas contra emplazamientos de misiles iraníes a lo largo del estrecho de Ormuz.

La lista de bajas de alto perfil acumuladas desde el inicio del conflicto incluye también a Alí Shamkhani, figura clave en el programa nuclear iraní y ex secretario del Consejo Supremo de Defensa de Irán, quien murió el 28 de febrero; a Aziz Nasirzadeh, titular de la cartera de Defensa desde 2024, eliminado en el mismo ataque durante una reunión del consejo de defensa; y a Abdolrahim Mousavi, primer comandante del ejército en convertirse en jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, quien también murió en las primeras horas del conflicto.

La eliminación sucesiva de Jamenei y Larijani dejó al régimen iraní en una situación de profunda incertidumbre.

Ahmad Vahidi, anunciado como nuevo líder del CGRI, emergió como uno de los candidatos probables para dirigir al régimen, aunque en circunstancias normales no habría figurado entre los sucesores naturales de Jamenei.

Solo se convirtió en jefe adjunto del CGRI en diciembre de 2025.