Reportan en Francia primera infección humana del virus Shamonda, que solo ocurría en ganado

FRANCIA._ Las autoridades sanitarias de Francia informaron sobre la infección por el virus Shamonda en un paciente con inmunodepresión grave, que estaba siendo atendido en los Hospices Civiles de Lyon por una patología grave.

El paciente falleció a principios de octubre, informó el Ministerio de Agricultura.

Indicó que actualmente, se están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo el enfoque de “Una sola salud”, que integra conocimientos en salud humana, animal y ambiental.

“A la luz de los conocimientos disponibles sobre este virus, hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general”, asentó.

El virus Shamonda, explicó, es un Orthobunyavirus transmitido a los animales por mosquitos picadores del género Culicoides.

Recordó que fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y se ha notificado de forma esporádica en ganado bovino en África occidental, oriental y austral, así como en Japón.

En el verano de 2026, se identificó por primera vez en Europa, incluida Francia, en explotaciones ganaderas bovinas.

La dependencia federal expuso que el ganado bovino se considera el principal hospedador entre las especies animales susceptibles de infección.

Este verano, en Francia, también se han detectado casos esporádicos de infección en pequeños rumiantes y équidos.

“Hasta ahora, se consideraba que el virus Shamonda no era transmisible a los seres humanos. Por tanto, la infección de este paciente constituye la primera detección documentada y notificada del virus en humanos”, alertó.

En esta etapa de la investigación, expuso la autoridad francesa, la hipótesis es que el paciente sufrió una transmisión vectorial, a través de la picadura de un mosquito del género Culicoides en el este de Francia, una zona donde, durante la primavera y el verano de 2026, se constató la circulación del virus entre los animales.

Asimismo, continuó, según las investigaciones realizadas hasta el momento, las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento estarían, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

El Ministerio de Agricultura destacó que a pesar de que el virus Shamonda ha circulado durante varias décadas en África y Asia, hasta la fecha no se había documentado ningún caso en humanos.

“Se trata, por tanto, de un caso excepcional ocurrido en un paciente con una inmunodepresión grave. Cabe recordar que, a la luz de los conocimientos actuales sobre este virus, hasta el momento no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general”.

Asimismo, continuó, las autoridades sanitarias francesas han notificado el hecho a los organismos sanitarios internacionales: la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas continúan en curso, dijo, en coordinación con expertos en salud humana, animal y ambiental.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre la notificación del Gobierno de Francia del primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda, un virus que hasta ahora solo se había detectado en animales.

El paciente presentaba un sistema inmunitario debilitado, dijo, lo que lo hacía más vulnerable a la infección y a desarrollar una enfermedad grave; lamentablemente, falleció, ante lo cual, expresó condolencias a sus seres queridos.

“El virus Shamonda afecta principalmente a animales como el ganado bovino, ovino, caprino y equino. Se cree que el virus se propaga entre los animales a través de la picadura de un jején (un insecto pequeño similar a una mosca). Son necesarios más estudios para comprender a fondo su transmisión”, expuso en redes sociales.

El paciente francés, recordó, se encontraba en una zona donde el virus Shamonda circulaba entre los animales y donde también estaban presentes los jejenes del género Culicoides.

Dijo que la OMS está en contacto con las autoridades francesas, que se encuentran recopilando información para comprender mejor el origen de la infección en este primer caso humano, las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública.