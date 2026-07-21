Reportan muerte de al menos 13 mexicanos en ataques de EU contra presuntas narcolanchas

Al menos 13 ciudadanos mexicanos ha muerto en los ataques militares que la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejecutado contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Océano Pacífico y en otras zonas de América Latina, según un reportaje del diario Los Angeles Times publicado este 21 de julio.

El recuento incluye a ocho hombres originarios de La Cruz de Huanacaxtle, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, cuyas muertes fueron denunciadas por habitantes de esa localidad desde febrero de 2026.

A ese saldo se suman cinco decesos más de hombres originarios de Puerto San Carlos, en Baja California Sur, y de otras regiones.

Según lo revelado por Los Angeles Times, las víctimas del ataque de febrero fueron identificadas como Edgar Valerio Ramos, Pedro Torres Falcón, Luis Torres Jiménez, Carlos Torres Zamora, José Reyes García, Diego Ocampo González, Abel Ramos Jiménez y Braulio Cruz Joya.

El diario estadounidense también identificó a Enrique Meza y su hijo, conocido como “Kikín”, quienes habrían muerto en un ataque ocurrido en marzo de 2026, así como a Jesús Rangel Romero y otros dos hombres, quienes habrían perdido la vida en un bombardeo en altamar en mayo del mismo año.

La corresponsal Kate Linthicum, autora del reportaje, viajó a Nayarit y a Baja California Sur para documentar los casos.

“Según reporteo hecho por el Times, al menos otros cinco mexicanos han muerto en ataques de Estados Unidos contra botes en otras partes de América Latina”, escribió la periodista.

Respecto al perfil de las víctimas de Bahía de Banderas, Linthicum señaló que “de acuerdo con entrevistas con ocho personas de La Cruz de Huanacaxtle familiarizadas con el caso, era de dominio público que los hombres a veces ganaban dinero extra transportando gasolina a alta mar, donde reabastecían las lanchas rápidas que transportaban cocaína desde Sudamérica”.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha confirmado los decesos de ciudadanos mexicanos en esas operaciones militares estadounidenses.

En paralelo, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron una embarcación con aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a cinco personas durante un operativo realizado en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, según informó el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado.

El decomiso ocurrió a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, luego de que una embarcación equipada con tres motores fuera de borda fuera detectada durante un vuelo de patrullaje marítimo. Una patrulla oceánica de la Armada de México interceptó la nave y el personal naval localizó 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilogramos de presunta cocaína.

Los cinco tripulantes detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Fiscalía General de la República, una vez que el buque arribe a puerto, donde se determinará el peso exacto de la droga.

Según el Gabinete de Seguridad, el cargamento representa una afectación económica estimada en 335.4 millones de pesos para la delincuencia organizada y equivale a alrededor de 3 millones de dosis que no llegarían al mercado ilícito.

La Semar informó que, con este aseguramiento, la cocaína decomisada en operaciones marítimas durante la presente Administración asciende a casi 78.5 toneladas.