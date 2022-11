Representante comercial de EU se reunirá con Raquel Buenrostro por consultas de política energética

Katherine Tai, titular de la Oficina del UU. (USTR, por sus siglas en inglés), se reunirá el jueves 3 de noviembre con Raquel Buenrostro Sánchez, de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal mexicano, por las consultas previas a un panel por las diferencias en materia energética, en el marco del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).

Así lo informó, el 2 de noviembre de 2022, el diario estadounidense The Wall Street Journal, que también reveló que, según una fuente familiarizada con la situación, la reorganización de los funcionarios en la SE mexicana, mermó las perspectivas de una resolución rápida a la disputa con Estados Unidos y Canadá, por las políticas energéticas de México, conversaciones que podrían hasta extenderse hasta diciembre del presente año, cuando se espera que los líderes de los 3 países se reúnan para revisar la implementación del T-MEC.

El citado rotativo señaló que, según fuentes cercanas, los cambios en la Secretaría de Economía de México son parte de un esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador para poner a cargo de las negociaciones a personas que apoyan su postura.

La pérdida de experiencia como resultado de la partida de funcionarios experimentados, señaló un endurecimiento de la postura nacionalista de México en el proceso de resolución de disputas, según dijeron las mismas fuentes citadas por el WSJ.

“Mi mayor preocupación es que los inversionistas se asusten por el deterioro del clima de negocios en México”, dijo al citado rotativo, Michael Camuñez, ex funcionario del Departamento de Comercio y director de la firma de asesoría comercial Monarch Global Strategies, refiriéndose al despido de altos funcionarios de la SE de México.

Asimismo, un portavoz de la USTR indicó al WSJ que los funcionarios estadounidenses esperan discutir la disputa comercial con sus nuevos homólogos “en un futuro próximo”, pero en caso de que no se resuelvan sus preocupaciones, Estados Unidos puede solicitar un panel para resolver el asunto.

AMLO ADMITE QUE EU MANTIENE CONSULTAS SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA; EMBAJADOR LO DESMINTIÓ

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que reconocer, el 18 de octubre del 2022, que EE.UU. no desistió de ir a un panel por diferencias en materia energética, en el marco del T-MEC, tal como lo confirmó Keneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México.

“¿Pero la controversia se mantiene?”, lo cuestionó un reportero. “Pues sí [se mantiene las consultas], pero estoy seguro que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, petrolera, en el manejo del litio, eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios”, respondió el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que son buenas las relaciones con el Gobierno de EE.UU., y que incluso, a las 17:30 horas del 18 de octubre del 2022, sostendrá una conversación telefónica con su homólogo Joseph Biden, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“Son buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos. Nosotros no queremos pleito. Tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard [Casaubón] que lo buscaron de la Casa Blanca, porque quiere hoy hablar conmigo el presidente Biden. Si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estas conversaciones”, explicó el político tabasqueño.

“Es buena la relación, muy buena, y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos que nuestra relación seda en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía y eso es todo. Son muy buenas relaciones, somos el principal socio comercial de Estados Unidos”, insistió López Obrador.

KEN SALAZAR CONTRADICE A AMLO: CONSULTAS SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA SE MANTIENEN

Keneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, desmintió, el 17 de octubre del 2022, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que EE.UU. desistió de ir a un panel por diferencias en materia energética, en el marco del T-MEC.

“El proceso sigue, eso no ha cambiado. Es consulta. El T-MEC es un marco legal entre los tres países, y se tiene que dar seguimiento”, indicó el diplomático estadounidense, en conferencia de prensa desde la sede de la Embajada de EE.UU. en México.

Por otra parte, Salazar descartó que la reciente renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo, como titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal mexicano, modifique las conversaciones comerciales entre ambos países.

“Trabajamos muy bien, nosotros con ella y son decisiones del Gobierno de México, y seguiremos trabajando con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, con el acuerdo más fundamental, que es el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza [económica] más poderosa del mundo”, afirmó el embajador, en conferencia de prensa para abordar los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad (DEAN, por sus siglas en inglés) entre ambos países, celebrado en Washington D.C.

Asimismo, Salazar insistió en que Estados Unidos y México siguen colaborando “estrechamente” para quebrar las cadenas de bandas de criminales transnacionales que trafican con migrantes desde Sudamérica y Centroamérica hacia EE.UU.

“No hay problemas; vamos a seguir trabajando con el Gobierno [de México] y los estados. No trabajando independiente con los estados sino con el Gobierno federal”, insistió el titular de la Embajada estadounidense.

“También trabajamos con los estados pero lo hacemos a la luz, no tenemos secretos. El Gobierno Federal sabe y les informamos de todo lo que estamos haciendo en todos los estados, como Zacatecas o Tabasco”, aseveró Salazar.

Sin confirmar la fecha de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte -a la cual asistirán López Obrador, así como el presidente de EE.UU, Joseph Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que se llevará a cabo en México en diciembre del presente año-, el embajador recordó que se ha hecho mucho en la relación y que habrá mucho que celebrar “en la relación tan fuerte que existe” entre los tres países.