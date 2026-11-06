Representante demócrata promete revertir aranceles de Trump y mantener a México y Canadá en T-MEC

Richard Neal, legislador demócrata que podría presidir la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se comprometió a revertir los aranceles aplicados por el Presidente Donald Trump y afirmó que su prioridad es conservar a México y a Canadá dentro del Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El compromiso lo expuso durante un discurso en una conferencia organizada por Katherine Tai, ex representante comercial del Gobierno encabezado por Joe Biden.

“Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia”, dijo Neal, quien añadió que eso significa “cumplir con todas las familias trabajadoras, no satisfacer el ego de un solo hombre”.

En el mismo discurso calificó de “deliberadamente caóticas e injustificadas” las políticas comerciales del Mandatario estadounidense y sostuvo que contribuyeron al aumento del costo de la vida y a la desigualdad entre los trabajadores y los estadounidenses con mayores ingresos.

También cuestionó los “acuerdos entre cuatro paredes” del republicano.

La Comisión de Medios y Arbitrios es la instancia de la Cámara de Representantes encargada de los asuntos fiscales y comerciales, lo que coloca a su eventual presidente al frente de la discusión legislativa sobre aranceles y tratados.

Neal no detalló su agenda legislativa en materia de comercio, aunque precisó que su prioridad es mantener tanto a México como a Canadá como parte del T-MEC.

Señaló que la cláusula de revisión del acuerdo, prevista a los seis años, ofrece margen para mejorarlo.

El planteamiento ocurrió después de las elecciones legislativas celebradas el 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata obtuvo al menos 250 escaños en la Cámara de Representantes, su mayor mayoría desde los comicios en los que resultó electo Barack Obama, en 2008.

Con al menos 54 escaños en el Senado, los demócratas contarán con capacidad para aprobar leyes que deroguen parte de las políticas arancelarias vigentes y las normas que las sustentan.

Entre los objetivos probables se ubican los aranceles punitivos aplicados a productos canadienses.

Cualquier medida dirigida a revocar esos aranceles enfrentaría un veto presidencial, que los legisladores demócratas no podrían anular sin un respaldo significativo de legisladores republicanos.