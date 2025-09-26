Representantes abandonan Asamblea General de la ONU ante llegada de Netanyahu

Este viernes 26 de septiembre Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel, participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Durante su intervención, Netanyahu expresó que entregar un estado palestino representaría una “recompensa para los responsables del ataque del 7 de octubre de 2023”.

Asimismo, sostuvo que la creación de dicho estado significaría “un suicidio nacional” para Israel.

Respecto a la postura de Netanyahu, diversos representantes abandonaron la Asamblea General de la ONU después de la llegada del Primer Ministro israelí.

Las delegaciones que realizaron el retiro no emitieron pronunciamientos en el momento en que dejaron sus lugares, y la acción fue registrada mientras Netanyahu pronunciaba su discurso ante el Pleno de la Organización.

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este viernes las operaciones militares en Gaza y rechazó categóricamente la creación de un Estado palestino, en un extenso discurso ante la Asamblea General de la ONU que dedicó a recordar los ataques del 7 de octubre.

Cuando iba a comenzar su discurso, numerosas delegaciones diplomáticas abandonaron la sala en señal de protesto.

Netanyahu tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional como presunto autor de crímenes de guerra y lesa humanidad.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Netanyahu comenzó su intervención mostrando un mapa del que, según dijo, “muestra el eje del terror de Irán”, al que responsabilizó de la amenaza que sufre Israel.

Aseguró que, en el último año, las fuerzas israelíes han “debilitado” a Hamás, Hezbolá y a los hutíes, y han “devastado” los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Irán.

El líder israelí dedicó una parte central de su discurso a describir con crudeza los ataques del 7 de octubre de 2023, que calificó de “el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto”.

Afirmó que 48 rehenes siguen cautivos en Gaza, 20 de ellos con vida, y mediante altavoces colocados en Gaza, se dirigió a ellos prometiendo: “No nos detendremos hasta traerlos a casa a todos”.

Desde el 7 de octubre han muerto casi 70 mil palestinos en las operaciones militares israelíes, en su mayoría niños y mujeres.

Netanyahu lanzó un ultimátum a los líderes de Hamás: “Depongan las armas. Liberen a mi gente. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel les dará caza”. Pero, como ya ha hecho en el pasado, reiteró que en cualquier caso no va a reconocer el Estado Palestino, asegurando que el 90 por ciento del Parlamento israelí se opone y lo calificó de “locura”.

La administración israelí, encabezada por Netanyahu, reiteró su posicionamiento respecto a la conformación de un Estado palestino, argumentando que atender esa demanda implicaría un peligro para la seguridad nacional de Israel.

Netanyahu declaró que “dar un Estado palestino es recompensar a los responsables del ataque del 7 de octubre” y enfatizó que ningún Estado debe ser alentado a raíz de hechos que, en sus palabras, han puesto en riesgo vidas y estabilidad.

Durante la jornada, se observó que la discusión sobre la creación del Estado palestino permaneció sin consenso entre los estados miembros presentes en la Asamblea General de la ONU.

Algunos países mantuvieron la reserva respecto a emitir nuevos comentarios, mientras que las delegaciones involucradas en el retiro del recinto relevaron su postura en el contexto de la visita de Netanyahu.

El Primer Ministro de Istral concluyó su participación reiterando que su país continuará defendiendo sus intereses de seguridad nacional ante la comunidad internacional y solicitó a los representantes de la ONU que consideren los antecedentes y las consecuencias de cualquier decisión tomada sobre el conflicto palestino-israelí.