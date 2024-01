Documentos judiciales con algunos de los nombres de las personas relacionadas con Jeffrey Epstein ya son públicos, tras la orden de un Juez federal de Nueva York.

Epstein fue hallado sin vida en la cárcel en 2019, cuando esperaba un juicio por tráfico sexual y abuso de menores.

El interés por los papeles fue tan alto que a los pocos minutos de publicarse los documentos, la web de CourtListener que los difundía se colapsó.

Lo que se ha publicado son 40 documentos, en su mayoría declaraciones de testigos, pero también correos electrónicos, requerimientos, citaciones y otros escritos legales.

Alrededor de mil páginas forman parte del primer lote de informes desclasificados que identifican a unas 150 personas. Los individuos nombrados forman parte de los archivos de una denuncia de Virginia Giuffre, una de las demandantes más destacadas de Epstein, contra Ghislaine Maxwell, expareja del financiero.

Giuffre acusó a Maxwell de reclutarla a ella y a otras menores para ser abusadas por Epstein y otros hombres. El magnate se relacionó con titanes de Wall Street, la realeza británica y celebridades del espectáculo.

Figuras como el príncipe Andrew de Inglaterra, el ex Presidente, Bill Clinton, el ilusionista David Copperfield y Michael Jackson aparecen en los documentos. Pero la gran mayoría de los nombrados no han sido acusados de ningún delito, su mención en los documentos no necesariamente significa que hayan estado involucrados en los crímenes de Epstein.