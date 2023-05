Agricultores de México le han pedido al Gobierno federal que use la tecnología de siembra de nubes para ayudarlos, pero este ‘bombardeo’ no es seguro que funcione, según científicos de la UNAM, el director de la compañía Startup Renaissance que implementa el programa en el País y el Sistema Nacional de Protección Civil, reveló la revista Nature este 1 de mayo.

“ Puedo modificar [una nube]. Lo que yo no sé es si voy a aumentar la lluvia o inclusive suprimirla, porque también puede pasar esto ”.

Además , Alejandro Trueba, un ingeniero agrónomo y el fundador y director de la compañía Startup Renaissanc, reveló que la compañía está “midiendo [sobre los] impactos, y no sobre una base meteorológica científica”.

La revista Nature reveló también que el Sistema Nacional de Protección Civil recomendó a la Conaza no ‘bombardear’ nubes por los costos para la Federación si no se lleva un protocolo que en realidad conlleva una serie de tareas que hasta el momento no se habrían realizado.

“En 2022, un comité científico asesor del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) le recomendó a Conaza no implementar proyectos de siembra de nubes sin antes completar una serie de tareas como un análisis de costo-beneficio, una verificación de los éxitos de la tecnología en incrementar la precipitación de lluvia y estudios para evaluar los impactos medioambientales del yoduro de plata”.

Noroeste consultó el documento titulado “Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre Fenómenos de Carácter Hidrometeorológicos”, del cual la revista Nature fundamenta que el ‘bombardeo’ de nubes no es seguro que funcione.

La firma de la recomendación está fechada el día 21 de abril del 2022 y al inicio se especifica que el documento es para apoyar ante la falta de verificación de hipótesis físicas en todo tipo de proyectos de modificación artificial del tiempo, particularmente los conocidos como “siembra” o “estimulación” de nubes.

“Desafortunadamente, la inversión de los gobiernos se destina típicamente a apoyar programas operativos de modificación artificial del tiempo, pero no se otorgan apoyos para la investigación”, lo dice el documento oficial.

El común denominador en México es la reducción de recursos del Gobierno federal a la investigación científica.

Y declara: “En el mundo, y particularmente en México, no hay pruebas de que las técnicas de siembra de nubes permitan aumentar la precipitación sobre zonas de importancia económica, ni tampoco hay ninguna prueba de efectos extrazonales”.

También se advierte sobre la falta de una completa comprensión de los procesos físicos de la atmósfera y de la formación de nubes y precipitación como una de las limitantes para la verificación de los resultados obtenidos en todo tipo de proyectos de modificación artificial del tiempo.

“Pero la mayor limitante estriba en la variabilidad natural de la precipitación, que generalmente es del mismo orden de magnitud que el aumento de lluvia esperado dela siembra de nubes”, se señala.

La última problemática que advierte el comité es que la “siembra” o “estimulación” de nubes podría tener riesgos ambientales ya que se dispersa yoduro de plata o sales.

Puede leer la publicación completa de la Revista Nature en este enlace. El artículo está disponible en Inglés, pero hasta el final de la página está traducido al Español.

El 17 de septiembre de 2022, Noroeste publicó que con un total de 22 vuelos realizados, se dio por terminado el programa de estimulación de lluvias a través del bombardeo de nubes, de acuerdo a declaraciones del Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Jaime Montes Salas.

Ese día, el Secretario señaló que el Gobernador Rubén Rocha Moya le instruyó dar por terminado el programa, pues las presas cuentan con una captación de agua de más 2 mil 500 millones de metros cúbicos.

A pesar de que en un inicio se proyectaron 25 vuelos, el funcionario afirmó que no se tiene contemplado realizar los vuelos restantes o ampliar el programa.

¿QUÉ ES EL REACTIVO RAINMATE?

De acuerdo al último informe de la la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), la tecnología de estimulación de lluvia que dispuso la empresa contratada consiste en:

Reactivo Rainmate, basado en una solución de ioduro de plata en un solvente que permita que enfríe el ambiente, una condición mencionada por la Sociedad Americana de Meteorología, como parte exitosa de la estimulación de lluvia.

Sistema de aplicación, aspersión, que permite la aplicación del reactivo a presión y así cubre una mayor superficie y tamaño de gotas del reactivo similar a las gotas de lluvia naturales, promedio en el orden de milímetros. Esto último, cumple con los principios científicos de la estimulación de lluvia, un fenómeno de superficie que permite una mejor absorción y crecimiento de los núcleos generados.

Uso de modelos de pronóstico atmosférico con predicción para asegurar las condiciones atmosféricas que maximicen el proceso de nucleación de las gotas de lluvia.

Sistema de seguimiento y evaluación basado en información en tierra, con la instalación y seguimiento a una red de pluviómetros.

Sistema de seguimiento y evaluación basado en información satelital, con base a distintas plataformas, para la evolución de las formaciones de nubes con imágenes de infrarrojo, contenido de humedad en la atmósfera, contenido de humedad del suelo e índices de vegetación, principalmente.

Personal, equipo y materiales para la operación de los sistemas en los aviones.