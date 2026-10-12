Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el Nobel de Economía 2026

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel a los economistas de Estados Unidos Robert Ernest Hall y Michael Woodford.

El galardón reconoció sus aportaciones determinantes respecto a la comprensión de las fluctuaciones macroeconómicas, la formulación de la política monetaria y el comportamiento del consumo familiar ante ciclos de volatilidad financiera.

La institución condecoró a los académicos por transformar el análisis de los agregados económicos y dotar a los bancos centrales de herramientas analíticas para gestionar la inflación y el empleo.

La distinción incluyó una dotación económica de 11 millones de coronas suecas, equivalente a aproximadamente un millón de dólares de Estados Unidos, la cual se distribuirá equitativamente entre ambos investigadores.

Robert Ernest Hall, investigador de la Universidad Stanford y del Instituto Hoover, formuló la hipótesis del paseo aleatorio del consumo, al demostrar que el gasto de los hogares responde a expectativas de ingresos permanentes y no a variaciones transitorias.

Michael Woodford, catedrático de la Universidad Columbia, sentó los fundamentos de los modelos neokeynesianos contemporáneos, que integraron rigideces de precios y expectativas racionales en el diseño operativo de las tasas de interés.

“El trabajo desarrollado por los galardonados transformó la macroeconomía moderna y dotó a los organismos reguladores de fundamentos rigurosos para estabilizar las economías ante perturbaciones severas”, afirmó el comité de selección.

Según el veredicto, las investigaciones de Hall y Woodford permitieron que las autoridades monetarias internacionales diseñaran estrategias de comunicación y fijación de tasas de interés con mayor precisión técnica.

Respecto al impacto práctico de sus estudios, las aportaciones de Woodford cobraron relevancia mundial en la orientación futura de la política monetaria implementada por los principales bancos centrales tras crisis de liquidez.

Asimismo, los análisis de Hall respecto al mercado laboral y los desajustes salariales clarificaron los mecanismos que prolongan el desempleo durante recesiones productivas.

La ceremonia formal de entrega de las medallas y los diplomas oficiales se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2026 en Estocolmo, Suecia, fecha en la que se conmemorará el aniversario luctuoso de Alfred Nobel.

Con esta proclamación concluyó la serie de anuncios de los galardones correspondientes a 2026.