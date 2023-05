El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 44 años, se registró este miércoles ante la Comisión Federal de Elecciones, para ser el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones de 2024.

Al también ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se le considera como el rival republicano más fuerte para enfrentar a Donald Trump en las primarias de su partido.

DeSantis nació el 14 de septiembre de 1978 en Jacksonville, Florida, es hijo de descendientes italianos. Asistió a la Universidad de Yale, donde se graduó con una Licenciatura en Historia en 2001. Luego asistió a la Escuela de Derecho de Harvard, y recibió su título de doctor en Derecho en 2005.

Desde 2010 está casado con Casey Black, una ex presentadora de televisión, con quien procreó tres hijos: Madison, Mason y Mamie. Ejerció la abogacía en el Ejército, sirviendo como asesor en Guantánamo y con tropas de élite en Irak.

En 2011 publicó “Los sueños de nuestros padres fundadores”, una referencia a la autobiografía de Barack Obama, “Los sueños de mi padre”. En el libro, DeSantis criticó al ex Presidente demócrata por romper con la Constitución, debido a su visión “progresista”.

En 2012, ganó un escaño en la Cámara de Representantes y fue reelegido dos veces. Seis años después se convirtió en Gobernador de Florida, con una escasa mayoría, tras recibir el apoyo del entonces Presidente Donald Trump.

En un spot de campaña, DeSantis, un político casi desconocido en aquel momento, construía un muro con cubos de colores junto a su hija, en referencia al proyecto de Trump en la frontera con México.

Luego, durante la pandemia de Covid-19, DeSantis promovió una reapertura rápida de los negocios y criticó las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de EU, encabezado por el Presidente Joe Biden.

DeSantis es el sexto aspirante que concurre a las primarias republicanas, después del ex Presidente Trump, el primero en formalizar su aspiración; y la ex embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas y ex Gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Además de ellos, habían anunciado que competirán en el proceso de primarias el ex Gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; el empresario Vivek Ramaswamy; y el senador afroamericano Tim Scott.