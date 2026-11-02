RSF incluye al CJNG en su lista de depredadores de la libertad de prensa

La organización Reporteros Sin Fronteras incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación en su lista anual de depredadores de la libertad de prensa, por la violencia que ejerce contra periodistas en México.

La organización mantuvo al grupo criminal en ese registro y advirtió que los cárteles impusieron un clima de terror en el País.

RSF señaló que, desde el inicio de 2026, las organizaciones criminales asesinaron a cerca de un periodista por mes en territorio mexicano.

En su reporte, la organización destacó que la ofensiva del CJNG contra la prensa incluye amenazas, secuestros y violencia, con los que el grupo busca intimidar a los comunicadores y controlar la información en los territorios bajo su dominio.

“Los periodistas locales que investigan el crimen organizado, la corrupción y los vínculos entre los grupos criminales y las autoridades se encuentran especialmente expuestos”, alertó RSF.

La organización puntualizó que el CJNG mantiene influencia en gran parte del territorio mexicano y lo ubicó entre las organizaciones criminales más poderosas y violentas.

Según RSF, su “arma letal” consiste en la imposición de la ley del silencio, al convertir la violencia contra los periodistas en “un instrumento de control de la información”.

RSF citó además un video difundido en 2021, en el que el grupo criminal afirmó: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”.

En la misma lista, la organización incluyó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques para reducir el periodismo a comunicación política y por las restricciones que impuso a los profesionales de la información.

También repitieron este año las Fuerzas Armadas de Israel y el Partido Comunista Chino, por poner en peligro la seguridad de los comunicadores.