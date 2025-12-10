RSF reporta 67 periodistas asesinados en 2025; México es el segundo país más peligroso

Reporteros Sin Fronteras registró el asesinato de 67 periodistas en el mundo entre el 1 de diciembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2025, según un balance anual publicado este martes.

El informe señala que el 79 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por fuerzas armadas -regulares o irregulares- y por el crimen organizado, lo que convierte a 2025 en uno de los años más letales para la profesión.

El Ejército de Israel es responsable del 43 por ciento de los asesinatos cometidos contra periodistas en todo el mundo durante los últimos 12 meses.

Desde octubre de 2023, las fuerzas armadas israelíes han matado a cerca de 220 profesionales de los medios, de los cuales al menos 65 perdieron la vida durante o debido al ejercicio de su profesión.

México se consolidó como el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con nueve profesionales asesinados.

RSF calificó a 2025 como el año más mortífero de los últimos tres para el País, a un año de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo y a pesar de los compromisos adquiridos con la organización internacional.

El crimen organizado fue señalado como responsable del recrudecimiento de la violencia contra reporteros mexicanos.

“¡A esto conduce el odio a los periodistas! Conduce al asesinato de 67 reporteros este año, no por accidente, ni como efecto colateral. Han sido objetivos deliberados y asesinados por su actividad periodística”, declaró Thibaut Bruttin, director general de RSF.

El funcionario agregó que “los periodistas no dan la vida por el periodismo, se la arrebatan; los periodistas no mueren, los matan”.

El informe documenta que América Latina concentra el 24 por ciento de todos los periodistas asesinados en el mundo, fenómeno que RSF denomina como “mexicanización” de la región.

Solo dos periodistas extranjeros fueron asesinados fuera de su país: el fotoperiodista francés Antoni Lallican, ultimado por un ataque con drones rusos en Ucrania; y el periodista salvadoreño Javier Hércules, asesinado en Honduras, donde residía desde hacía más de 10 años.

Respecto a los periodistas encarcelados, RSF contabilizó 503 profesionales de los medios privados de su libertad en 47 países al 1 de diciembre de 2025.

China mantiene su posición como la mayor cárcel de periodistas del planeta con 121 detenidos, seguida por Rusia con 48 y Birmania con 47. El país gobernado por Vladímir Putin es el que más periodistas extranjeros tiene encarcelados en todo el mundo, con 26 ucranianos entre rejas.

El balance anual indica que 135 periodistas permanecen desaparecidos en 37 países. Siria encabeza esta categoría con 37 profesionales en paradero desconocido, muchos de los cuales fueron detenidos o secuestrados durante el régimen de Bashar al Asad. México ocupa el segundo lugar con 28 periodistas desaparecidos. El 72 por ciento de los reporteros en esta situación fueron vistos por última vez en países de Oriente Medio o América Latina.

En cuanto a secuestros, RSF registró 20 periodistas retenidos como rehenes en todo el mundo. Yemen fue el epicentro de estos crímenes durante 2025, con siete profesionales capturados por rebeldes hutíes.

El conflicto en Sudán también cobró la vida de cuatro periodistas en el ejercicio de sus funciones, al menos dos de ellos tras ser secuestrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido.