Rubio califica de insuficiente la lucha de México contra los cárteles

Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), afirmó en Quito, Ecuador, que el combate del Gobierno de México contra los cárteles de la droga “no es ni de lejos suficiente” y advirtió que su país enfrentará a esas organizaciones “de una forma u otra”.

El funcionario estadounidense sostuvo que existen zonas del territorio mexicano fuera del control de las autoridades. “Hay territorios, vastos territorios en México que no están gobernados por el Estado”, declaró durante su estancia en la capital ecuatoriana.

Rubio García reconoció que la Administración mexicana emprendió acciones sin precedente contra esas organizaciones, aunque consideró que los resultados permanecen por debajo de lo que Washington estima necesario. El titular del DOS sostuvo que Estados Unidos pretende actuar de manera conjunta con las autoridades mexicanas, si bien planteó que la amenaza deberá ser confrontada eventualmente por otras vías en caso necesario.

El secretario federal estadounidense señaló que los cárteles poseen capacidad para desafiar la autoridad estatal mediante el asesinato de candidatos, políticos, jueces y periodistas. Añadió que la seguridad se mantiene entre las principales preocupaciones de la población mexicana.

Las declaraciones ocurrieron en el marco de una gira del titular del DOS por Ecuador, Colombia y Perú, enfocada en endurecer las acciones contra el narcotráfico en América Latina. El diplomático es de origen cubano.

Los señalamientos se producen en un momento en que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha registrado episodios de tensión, luego de que el mandatario estadounidense planteara en distintas ocasiones la posibilidad de una intervención militar de su país al sur de la frontera.

El pronunciamiento coincide además con las negociaciones en curso respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La postura expresada desde Quito perfila el argumento con el que el Gobierno estadounidense podría sostener una mayor presión sobre la agenda de seguridad bilateral en las semanas siguientes.