Rubio recibe a Velasco en Washington en plena negociación arancelaria

Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), recibió el 26 de agosto de 2026 a Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un encuentro celebrado en la sede de la diplomacia estadounidense en Washington, D. C., dedicado a los temas prioritarios de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

Ambos funcionarios posaron ante las cámaras minutos antes de iniciar su reunión a puerta cerrada y no respondieron preguntas de los reporteros respecto a la guerra arancelaria entre EU y Canadá, que ha puesto en entredicho el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por las tres naciones vecinas en 2018. Según la agenda pública difundida por el DOS, la reunión quedó programada a las 9:30 horas, con acceso de cámaras al inicio del encuentro. Allison M. Hooker, subsecretaria para Asuntos Políticos del DOS, acompañó al titular del DOS durante el diálogo con el canciller mexicano.

El encuentro se produjo en un momento de negociaciones comerciales entre ambos Gobiernos. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), se encontraba también en la capital estadounidense para participar en las conversaciones comerciales con funcionarios estadounidenses, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que México pudiera alcanzar un acuerdo con Estados Unidos durante esa misma semana. La prioridad económica de la delegación mexicana consistió en obtener condiciones que permitieran mantener la competitividad de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y evitar nuevas medidas arancelarias.

Velasco Álvarez llegó a Washington tras una gira de trabajo de dos días por la República de Corea. “Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington DC. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado, Marco Rubio”, escribió el canciller en la plataforma X la noche previa al encuentro.

La reunión se realizó un día después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la entrega a México de 10 personas buscadas por las autoridades mexicanas por delitos graves. Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos en México, precisó en su cuenta de X que esas personas estaban relacionadas con casos de secuestro, delitos vinculados con drogas y armas, así como con actividades ligadas a los cárteles del narcotráfico.

Los dos jefes de la diplomacia habían sostenido una conversación telefónica el 8 de junio del mismo año, en la que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio en un ambiente que Velasco Álvarez calificó como “muy cordial, muy respetuoso”. El último encuentro presencial entre ambos ocurrió el día 19 de julio del mismo año, durante la final del Mundial de futbol.

El encuentro se desarrolló en el contexto de las denuncias y acciones emprendidas por el Gobierno de México respecto a la muerte de 17 mexicanos en operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. También coincidió con la presión del Gobierno estadounidense para la entrega de 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto a quienes Sheinbaum Pardo ha insistido en la necesidad de que existan pruebas.

Velasco Álvarez asumió la titularidad de la SRE en abril de 2026, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, tras haber coordinado desde junio de 2020 la política para América del Norte en la dependencia, donde encabezó negociaciones bilaterales y trilaterales en materia de seguridad, movilidad humana, economía, frontera y agua.

Al cierre de la jornada no se habían dado a conocer los detalles de la conversación privada entre ambos funcionarios. La agenda del canciller mexicano en Washington contemplaba reuniones adicionales con otros funcionarios estadounidenses sobre los asuntos prioritarios de la relación bilateral.