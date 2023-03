El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso detuvo por presunto espionaje este jueves en la ciudad de Yekaterimburgo, la capital de los Urales, al periodista estadounidense Evan Gershkovich, de 31 años de edad y corresponsal del diario The Wall Street Journal (WSJ) en Rusia.

“El FSB abortó las actividades ilegales del corresponsal de la delegación de Moscú del periódico estadounidense The Wall Street Journal y ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, sospechoso de espionaje en interés del Gobierno de Estados Unidos”, señaló, en un comunicado.

El Servicio Federal de Seguridad -creada después de la extinción de El Comité para la Seguridad del Estado (KGB), el 6 de noviembre de 1991- alegó que Gershkovich “estaba actuando bajo las órdenes de Estados Unidos para recopilar información sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso que constituye un secreto de Estado”.

La última nota de Gershkovich publicada en el WSJ el 28 de marzo de 2023, habla sobre el desplome de la economía rusa tras las sanciones occidentales impuestas después de que las tropas de Rusia invadieran Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, según el reporte del FSB, el periodista “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”, en aparente referencia al grupo de mercenarios Wagner.

El medio ruso independiente Meduza señaló en un artículo que el reportero estadounidense se encontraba en Yekaterimburgo -recopilando informaciones respecto a la actitud de la población rusa respecto al ejército privado Wagner, parte de la ofensiva rusa en el este de Ucrania-, cuando fue detenido frente a un restaurante.

Según el periódico local Vechernie Novosti, un lector fue testigo de la detención de un hombre en el centro de la ciudad. “Cuando se llevaban al detenido le cubrieron la cabeza con una camiseta, para que los transeúntes no viesen su rostro”, añadió el mismo medio.

Según la página biográfica de Gershkovich en el sitio web del The Wall Street Journal, el periodista cubre Rusia, Ucrania y la ex Unión Soviética. Antes de comenzar a trabajar para el WSJ en 2022, el periodista fue corresponsal del diario estadounidense The New York Times (NYT), de la agencia francesa AFP en Moscú y del diario digital Moscow Times, que publica noticias en inglés.

El FSB abrió en contra de Gershkovich una causa penal por espionaje que podía conllevar a una pena de cárcel de hasta 20 años. Por su parte, un tribunal ruso ordenó el arresto provisional del periodista estadounidense durante un mes y veintinueve días, hasta el 29 de mayo de 2023.

“Por decisión del Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú del 30 de marzo de 2023, en relación con E. Gershkovich, sospechoso de haber cometido un delito en virtud del artículo 276 del Código Penal de la Federación de Rusia, se eligió una medida preventiva en forma de detención por un período de 1 mes 29 días, es decir, hasta el 29 de mayo de 2023”,, señaló el tribunal, en un comunicado.

Según una fuente de los servicios de seguridad, citada por la agencia TASS, el reportero se ha declarado no culpable ante el juez. “El caso de Gershkovich ha sido clasificado de altamente secreto por la información relevante que contiene”, agregó.

Mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “no se trata de una sospecha, se trata del hecho de que lo atraparon in fraganti”. Además, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, aseguró vía el servicio de mensajería Telegram, que el periodista fue “atrapado con las manos en la masa”, realizando actividades sin “ninguna relación con el periodismo”.

Yevgeny Prigozhin, fundador y jefe de la compañía militar privada Wagner, dijo en una nota de voz citada por la cadena estadounidense CNN, que “no está al tanto” del arresto del periodista. El mensaje surgió en respuesta a una pregunta de un periodista respecto al reportaje de Gershkovich.

The Wall Street Journal emitió un comunicado donde expresó su “profunda preocupación por la seguridad de Gershkovich” y negó “con vehemencia” las acusaciones, exhortando a Rusia a liberar al periodista. “Nos plantamos en solidaridad con Evan y su familia”, señaló el WSJ.

La organización no gubernamental internación Reporteros sin Fronteras (RSF) se declaró “alarmada” por “lo que parece ser una medida de represalia”, ya que “¡los periodistas no deben ser objeto de ataques!”, según afirmó. El Gobierno de Francia también reaccionó con “preocupación” y pidió a Moscú que respetara la libertad de prensa.

Gershkovich es el primer periodista estadounidense acusado de espionaje por parte de Rusia desde 1986, cuando el periodista Nick Daniloff fue detenido por un cargo similar, durante el final de su asignación por trabajar para US News and World Report. Fue encarcelado durante semanas en condiciones de aislamiento, antes de que el Gobierno de Donald Reagan negociara su liberación.

Durante una conferencia de prensa después de su liberación en 1986, Daniloff la calificó como una “situación muy compleja”, y enfatizó que sin el “interés muy profundo y personal” del presidente Reagan en su caso, probablemente habría estado encarcelado por mucho más tiempo.

“En mi caso, el [Buró Federal de Investigaciones] FBI arrestó a un soviético en Nueva York por espionaje y luego los rusos me arrestaron a mí”, dijo Daniloff a CNN. Agregó que la negociación finalmente aseguró su liberación, lo que implicaba una “solución para el tipo que fue arrestado en Nueva York”.

El 30 de marzo de 2023, CNN le preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una sesión informativa diaria, si el arresto de Gershkovich podría ser una “medida de represalia” después de que EE.UU. arrestó al ciudadano ruso Sergey Vladimirovich Cherkasov, por cargos de espionaje.

“No tengo esa información. No tengo nada que decir sobre este tema”, respondió el vocero.