Rusia instala sistema satelital en México; que EU considera se usa para espionaje; SRE lo niega

El Gobierno de Rusia ratificó un acuerdo con su homólogo de México para la cooperación en la investigación del espacio, según fue informado, el 7 de octubre del 2022, por el Kremlin, que publicó el documento en el portal oficial de información legal.

El acuerdo para la instalación de sistemas rusos Glonass y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México, fue firmado, el 28 de septiembre de 2021, en la capital de la República Mexicana. Sin embargo, fue ratificado hasta el 7 de octubre del 2022, por el presidente ruso Vladimir Putin.

No obstante, desde el 5 de octubre del 2022, un mensaje respecto al tema fue compartido en la cuenta de la red social Twitter de la Embajada de Rusia en México, misma que indicó que la Asamblea Federal o Parlamento ruso, había dado su aprobación para ratificar el acuerdo.

“El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia ha ratificado un acuerdo intergubernamental entre Rusia y México por el que los países planean cooperar en la exploración y uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, indicó la representación diplomática rusa, en un tuit.

“El acuerdo fue preparado y firmado en vistas a la tendencia estable a la ampliación de la cooperación entre Rusia y México en la esfera espacial por medio de proyectos conjuntos”, señala el documento firmado por el mandatario ruso.

El acuerdo crea la base legal para el desarrollo de la cooperación espacial entre ambos países y para el uso práctico de los sistemas y tecnologías espaciales con fines pacíficos. Además, incluye instalar en territorio mexicano, el sistema satelital Glonass, que, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, podría ser usado por el Gobierno de Rusia para labores de espionaje.

“El acuerdo incluye colocar en el territorio mexicano estaciones del sistema de navegación satelital Glonass y ‘un complejo óptico-electrónico para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre’”, indicó la agencia oficialista rusa Sputnik.

El Glonass fue creado en la década de los 80’s del Siglo pasado y es el equivalente ruso al Global Positioning System (GPS), que utiliza una red de satélites. El Gobierno de Rusia cuenta, desde el año 2013, con estaciones espaciales en Brasil y Nicaragua para operar dicha red.

Según el sitio web oficial del sistema de navegación por satélite ruso Glonass, este es un complejo espacial compuesto por una constelación orbital que tiene extensiones funcionales de vigilancia. Incluye el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) de área amplia, el sistema de corrección diferencial y seguimiento, los sistemas regionales y locales de seguimiento y navegación diferencial, así como el sistema de información temporal efímera de alta precisión.

El soporte fundamental de Glonass es el sistema de determinación operativa de los parámetros de rotación y orientación de la Tierra, el sistema de formación de la escala estatal del tiempo coordinado mundial, y la base geodésica de la Federación Rusa, agregando el equipo de navegación de usuarios para uso de aplicaciones civiles y especiales.

Después de viralizarse la información a través de las diversas redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana indicó, la tarde del 8 de octubre del 2022, que el acuerdo entre el Gobierno de México y su homólogo de Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos-, no contempla acciones relacionadas con el sistema Glonass.

La Cancillería mexicana recordó que, el 28 de septiembre de 2021, se firmó el acuerdo “con el objetivo de establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre los Estados de las partes, en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos”.

La SRE agregó que el acuerdo se encuentra en proceso de aprobación y no ha entrado en vigor, tanto en México como en Rusia. “En este último caso, es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación Rusa (Cámara alta); la firma del presidente de Rusia; y finalmente su publicación oficial”, señaló.

La Cancillería mexicana insistió que, en el caso de México, el acuerdo aún no ha sido enviado al Senado para su análisis y en su caso, ratificación. Además, enfatizó que el documento suscrito no contempla acciones relacionadas con el sistema Glonass, ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano.

“El acuerdo se suma a los acuerdos interinstitucionales entre agencias espaciales ya suscritos por nuestro país, entre los cuales se encuentran las agencias espaciales de Argentina (CONAE), Estados Unidos de América (NASA), Hungría, Italia (ASI), Ucrania y Venezuela (ABAE)”, detalló la SRE, que también recordó que, en la actualidad, están en proceso de negociación acuerdos con Japón, China y la Agencia Espacial Europea.

El 28 de septiembre del 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su organismo descentralizado, la Agencia Espacial Mexicana (AEM), informó que los gobiernos de Rusia y México firmaron un acuerdo de “cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos”.

“Expresando su interés por establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre los Estados de las partes, en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos, los representantes de ambos países se congratularon por la celebración del instrumento”, dijo la SICT, en un comunicado.

El Gobierno mexicano aseveró que el acuerdo establece las áreas de cooperación entre ambos países a mediano y largo plazo, entre las que destacan la ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre, “incluida la investigación astrofísica y los estudios planetarios; percepción remota de la Tierra desde el espacio; comunicaciones por satélite, así como el uso de las tecnologías de información y los servicios asociados a ésta”.

Asimismo, la SICT detalló que el acuerdo también comprende las tecnologías y servicios asociados a la navegación por satélite, geodesia y meteorología espaciales, estudio de materiales espaciales, biología y medicina espaciales, viajes espaciales tripulados, prestación y utilización de los servicios de lanzamiento al espacio de naves espaciales, uso de resultados de las actividades conjuntas para el desarrollo de equipos y tecnologías espaciales; protección del entorno espacial, incluso el control, mitigación y reducción de la generación de desechos espaciales.

Según el Gobierno mexicano, el acuerdo también prevé que se promueva el intercambio académico entre los científicos y tecnólogos mexicanos y rusos. “Con este acuerdo se promoverá el intercambio académico y de conocimientos en este marco de amistad, para construir capacidades nacionales en México, especialmente con el objetivo de lograr enfocar la aplicación de tecnología espacial, hacia tareas prioritarias sociales, como medicina y educación a distancia, monitoreo de cambio climático, agricultura, o incendios, protección a la población ante desastres naturales, en beneficio de la población, sobre todo de la que más lo necesita”, insistió.

“Las actividades pioneras de Rusia en materia espacial han sido inspiración para el mundo entero, así como especialmente para México, y recordamos, por ejemplo, la hazaña del viaje de Yuri Gagarin, primer ser humano en el espacio, en 1961, quien tras ese logro efectuó una visita a nuestro país, y, un año después, se creó aquí la Comisión Nacional del Espacio Exterior, precursor de la actual Agencia Espacial Mexicana, por lo que tenemos una larga historia de buenas relaciones”, dijo Salvador Landeros Ayala, director de la AEM, quien firmó el acuerdo por México, mientras que por Rusia lo hizo el vicedirector general de la Corporación Estatal Espacial “Roscosmos”, Sergey Valentinovich Saveliev.

-Con información de EFE y Sputnik.

AMLO TIENE “MUCHO RESPETO” A PUTIN; EU DEBE PROBAR SI HAY ESPÍAS RUSOS EN MX, RETA EBRARD

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 30 de marzo del 2022, tener mucho “respeto” a su homólogo ruso Vladímir Vladímirovich Putin, al que solo consideró “un dirigente”, como cualquier otro en el mundo.

“Es un dirigente, yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo o gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China (Xi Jinping), de Rusia, al presidente (Joseph) Biden de Estados Unidos”, señaló el mandatario mexicano.

“México es respetuoso de todos los pueblos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, es un país libre independiente y soberano, me da mucho orgullo”, puntualizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño volvió a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, pero aseguró que México no puede asumir un protagonismo que vaya más allá de la neutralidad plasmada en la Constitución.

“Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, como condenamos todas las invasiones, pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente para mantener nuestra neutralidad”, argumentó López Obrador.

“Que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, es lo que deseo. y si hay manera, que lleguen a acuerdos . No solo se trata de enfrentamientos de los pueblos, que siempre son ajenos a las decisiones que se toman en las cúpulas y que provocan las reglas, es cosa de que se arreglen arriba”, agregó.

“Ayer me dio mucho gusto de que parece que van por buen camino el arreglo entre Estados Unidos y Venezuela, después de tantas cosas que se han dicho. ¿Por qué el arreglo? por la situación de Ucrania, el aumento en los precios del petróleo”, abundó.

“A Estados Unidos le conviene que pueda ser abastecido de petróleo de Venezuela, y ya autorizaron para que una petrolera estadounidense, Chevron, pueda extraer un millón de barriles diarios de Venezuela, y esto seguramente va a ayudar en las relaciones”, subrayó.