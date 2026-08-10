Sacude sismo de magnitud 7.4 en Colombia; reportan colapsos de edificios

Este lunes se registró un sismo de magnitud 7.4 en Colombia que dejó afectaciones en varias comunidades.

El Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos coincidieron en que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.4, con una profundidad aproximada de 100 kilómetros y epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el occidente colombiano.

No se emitió alerta de tsunami.

El sismo se percibió en Bogotá, Santiago de Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el occidente del país, según el organismo geológico colombiano.

La percepción del movimiento se extendió también a Quito, en Ecuador, y a Panamá.

El Alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder Garcés, reportó el colapso de al menos 20 estructuras en la tercera ciudad más grande de Colombia, con personas atrapadas entre los escombros.

“Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al Alcalde de Bogotá y al Alcalde de Medellín con rescatistas”, escribió el funcionario en la red social X.

Las afectaciones en esa ciudad fueron monitoreadas mediante drones.

La Gobernadora de Chocó informó, también a través de X, que en Quibdó, capital de ese departamento, se registraron heridos y daños graves en las edificaciones.

En Bogotá, los inmuebles fueron evacuados y decenas de personas salieron a las calles en medio del sonido de sirenas.

Medios locales difundieron imágenes de fachadas derrumbadas.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que seis aeropuertos del occidente del país suspendieron operaciones esa misma mañana.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó la entidad en X.

La Embajada de México en Colombia pidió a los connacionales mantenerse informados mediante los canales oficiales de las autoridades colombianas y atender sus indicaciones.

La representación diplomática puso a disposición el teléfono de emergencia +57 313 878 6028 para los mexicanos que requieran apoyo consular.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió gran parte de ese país esa misma mañana y que dejó edificaciones colapsadas, personas atrapadas y heridos en el occidente colombiano.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra Embajada allá como con el Embajador aquí”, declaró.

“Aquí, por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia”.

El ofrecimiento del Gobierno de México se produjo tras el precedente de junio de 2026, cuando el país envió 250 elementos, 18 binomios caninos, insumos médicos, herramientas y equipo para labores de búsqueda y rescate a Venezuela, luego de los dos terremotos que golpearon a esa nación.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 dejó más de 6 mil muertos y destrucción en territorio venezolano.

Las autoridades colombianas continuaban con la evaluación de las afectaciones materiales registradas en distintas ciudades, entre ellas Manizales, Santiago de Cali y Pereira, sin que se precisara un saldo definitivo de heridos.