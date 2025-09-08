$!San Carlo Acutis, una mirada humilde hacia los más débiles: Semeraro

En el día en que se celebra la Natividad de la Virgen María, que hizo de la humildad su rasgo característico, es necesario mirar a San Carlo Acutis, que basó todo su camino espiritual y humano precisamente en la humildad. Así lo ha dicho el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en la misa de acción de gracias por la canonización del joven, presidida este lunes 8 de septiembre, en la Basílica Vaticana.

Carlo y la devoción a María

Los testimonios del proceso canónico para su beatificación y canonización, observó el cardenal en su homilía, “nos dicen unánimemente que esta virtud fue lo ‘más bello’ de él y que la practicó dando ejemplo a sus compañeros. Y fue precisamente esta humildad la que le hizo ampliar su mirada hacia la pobreza y las necesidades de los más débiles y necesitados”.

Y todo ello, añadió Semeraro, en virtud de la “devoción mariana, que tenía en el rezo del Santo Rosario su manifestación más cualificada: era su cita diaria con Aquella a la que llamaba ‘la única mujer de su vida’. El mismo deseo de visitar los santuarios marianos, como el de Pompeya, que también por razones familiares era su favorito, podemos entenderlo como el deseo de encontrarse con la persona amada. De ella, que ‘guardaba todo en su corazón’ (Lc 2, 19), Carlo se sentía animado a buscar el silencio interior, necesario para escuchar la voz de Dios. Por eso renovó varias veces el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María”, señaló el prefecto.