Sanciona EU a dos organizaciones guatemaltecas por nexos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 13 de noviembre a las organizaciones de narcotráfico guatemaltecas Los Mendoza y Los Huistas, por brindar apoyo material al Cártel de Sinaloa (CDS) y al Cártel Jalisco Nueva Generación, grupos que el Gobierno de EU clasificó como organizaciones terroristas extranjeras.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro , ambas estructuras controlan corredores estratégicos de trasiego en las fronteras de Guatemala con Honduras y con México, lo que las convierte en socias logísticas del CDS y del CJNG. Las dos organizaciones facilitan la recepción, el almacenamiento, la protección y el movimiento transfronterizo de estupefacientes con destino a Estados Unidos y a otros mercados internacionales.

La OFAC sancionó a Los Mendoza conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que apunta contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la 13886, que se aplica a terroristas y a quienes los respaldan; a Los Huistas la sancionó conforme a esta última, por el apoyo material prestado a los dos cárteles mexicanos.

“La acción de hoy expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones terroristas extranjeras mexicanas que facilitan el flujo de narcóticos letales hacia Estados Unidos”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EU.

El funcionario estadounidense añadió que su dependencia continuará con las acciones contra las redes criminales que permiten a organizaciones como el CDS y el CJNG traficar drogas a través de las fronteras.

La medida se adoptó en coordinación con el Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), que de manera simultánea designó a Los Lorenzanas como organización terrorista extranjera, conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y como terrorista global especialmente designado, conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada.

Los Mendoza fue fundada en la década de 1980 y es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Guatemala. La estructura, de base familiar, opera como intermediaria de transporte y logística del CDS y le facilita el acceso a cruces fronterizos, pistas de aterrizaje clandestinas, instalaciones de almacenamiento y redes de protección local en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén.

Además del narcotráfico, el Departamento del Tesoro de EU la vinculó con asesinatos por encargo y lavado de dinero, así como con intereses económicos acumulados mediante despojo de tierras, ganadería, negocios agrícolas e inversiones inmobiliarias en Petén, Izabal y la franja fronteriza con México.

Los Huistas opera desde la década de 1990 y constituye un eslabón de la cadena de suministro de cocaína que va de Sudamérica a Estados Unidos, con paso por México. La OFAC ya la había designado, el 18 de marzo de 2022, conforme a la Orden Ejecutiva 14059.

La organización mantiene nexos operativos con el CDS y con el CJNG, a los que provee apoyo logístico y protección para los cargamentos de droga, y sus relaciones con empresarios, agentes policiales y políticos locales le permitieron dominar el bajo mundo en zonas del noroccidente guatemalteco y escudarse frente a las autoridades.

El 20 de febrero de 2025, el DOS designó al CDS y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados. Estados Unidos ya había identificado al CDS como narcotraficante extranjero relevante el 15 de abril de 2009 y al CJNG el 8 de abril de 2015, conforme a la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, y el 15 de diciembre de 2021 la OFAC designó a ambos conforme a la Orden Ejecutiva 14059.

Según el comunicado, los dos cárteles son responsables de una porción significativa de las drogas letales traficadas hacia territorio estadounidense y también incurren en violencia, robo de combustible y fraude inmobiliario con tiempos compartidos.

Como efecto de la medida, quedaron bloqueados todos los bienes e intereses de las organizaciones designadas que se encuentren en Estados Unidos o en poder o control de personas estadounidenses, los cuales deben reportarse a la OFAC.

El bloqueo alcanza a cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en 50 por ciento o más, de una o varias personas bloqueadas.

Las violaciones a las sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales para personas estadounidenses y extranjeras, y las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas en beneficio de los designados se exponen a sanciones secundarias, como la prohibición o la imposición de condiciones estrictas para abrir o mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.