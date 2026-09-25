Se busca: DEA reactiva ficha para capturar a ‘El Mayito Flaco’

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos mantuvo activa la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada-Sicairos, “El Mayito Flaco”, por su presunta participación en el delito federal de conspiración para distribuir una sustancia controlada. La agencia estadounidense difundió los datos del fugitivo a través de sus canales institucionales, para solicitar colaboración ciudadana.

Zambada-Sicairos es hijo de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, bajo proceso en EU. Según informes del Gobierno de Estados Unidos, tras las detenciones de su padre y de sus hermanos en territorio estadounidense, “Mayito Flaco” asumió un rol protagónico dentro de la facción familiar de la organización criminal, donde coordina el tráfico de estupefacientes a nivel transnacional.

Según los registros públicos de la DEA, el fugitivo es un hombre de origen hispano nacido en el año 1982. Entre sus características físicas, el expediente detalla que tiene una estatura de cinco pies con nueve pulgadas y un peso de 175 libras. Asimismo, las autoridades indican que tiene el cabello y los ojos de color marrón, y su última ubicación conocida se registra en México.