Se confirma detención; Gerardo Mérida Sánchez está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez, General del Ejército Mexicano y ex Secretario de Seguridad de Sinaloa, está en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York, de acuerdo con el registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, a la que Noroeste tuvo acceso.

El ex funcionario de Sinaloa fue acusado por el Departamento de Estado estadounidense por narcotráfico, en el mismo expediente en el que figura el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Senador, Enrique Inzunza Cázarez, y otros funcionarios y ex funcionarios de la Fiscalía General de Sinaloa, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.

Mérida Sánchez tiene el registro 62685-512 en la oficina Federal de Prisiones; según los datos publicados, tiene 66 años de edad.

Con este registro se confirma la detención del General militar, y su reclusión en territorio estadounidense.