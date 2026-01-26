Se declara no culpable presunto capo y ex atleta olímpico canadiense, en tribunal de California

Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense y presunto narcotraficante, se declaró no culpable de todos los cargos en su primera comparecencia ante un tribunal federal de Estados Unidos el 26 de enero de 2026. La audiencia se realizó en Santa Ana, California, a las 13:30 horas, hora local, en lugar de Los Ángeles como estaba originalmente previsto, debido a las protestas continuas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera del tribunal de esa ciudad. Los procedimientos futuros se esperan que tengan lugar en Los Ángeles.

Wedding compareció vestido con un uniforme de prisión, con grilletes en las piernas. El ex atleta se mostró relajado y sonriente durante la audiencia, reconoció su nombre cuando el juez le cuestionó y declaró que comprendía las acusaciones en su contra. El tribunal informó que Wedding enfrenta un total de 17 cargos federales. Los cargos principales incluyen narcotráfico, tráfico de cocaína y asesinato. El juez ordenó que Wedding permaneciera en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta el inicio del juicio.

Anthony Colombo, abogado defensor de Wedding, subrayó que es demasiado pronto en el proceso judicial. Las acusaciones no son pruebas, solo son una imputación, y así es como funciona el sistema acusatorio estadounidense, según explicó el letrado. Colombo anticipó que durante el litigio surgirán más datos sobre el caso y por ahora su cliente ha declarado no ser culpable de las acusaciones.

Una de las cuestiones más controvertidas en el caso es si Wedding fue capturado o se entregó voluntariamente. El Gobierno mexicano ha mantenido que el exatleta se presentó de forma voluntaria en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 22 de enero de 2026. Sin embargo, Colombo refutó categóricamente esa versión. “No se entregó, fue detenido, fue arrestado”, declaró Colombo a periodistas afuera de la corte.

El abogado fue enfático al rechazar la narrativa oficial mexicana. “Si hay alguien en posición de saber cómo fue su arresto y detención, es su abogado. Esos informes sobre lo que pasó, de que se entregó, son completamente falsos”, expresó Colombo. El defensor sugirió que la versión de la entrega voluntaria podría estar motivada por consideraciones de tensión diplomática entre México y Estados Unidos en torno al caso.

A pesar de su encarcelamiento preventivo sin fianza, Colombo informó que su cliente se encuentra en buen estado anímico. “Mi cliente está de buen ánimo y es mentalmente fuerte. Algo que un atleta olímpico necesitaría”, declaró el defensor a los periodistas. Wedding tampoco expresó preocupación alguna respecto a su seguridad dentro del sistema penitenciario federal.

El juez fijó la próxima audiencia de Wedding para el 24 de marzo de 2026. En esa fecha se espera una vista previa o comparecencia de estatus que permitirá al tribunal avanzar en el proceso judicial. Las acusaciones federales señalan que Wedding dirigió una organización criminal transnacional responsable del tráfico anual de decenas de toneladas de cocaína entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades también lo acusan de ordenar múltiples asesinatos, incluido el de un testigo federal en Medellín, Colombia, en enero de 2025.