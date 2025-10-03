$!Se incendia refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

El Gobierno local emitió un comunicado durante la madrugada del 3 de octubre, confirmando que el fuego había sido contenido sin riesgos para la seguridad pública, aunque añadió que “el incendio sigue activo y las carreteras permanecen cerradas”.

Las autoridades de El Segundo pidieron a la población que permaneciera en casa como medida precautoria.

Los residentes de las inmediaciones reportaron haber escuchado una fuerte explosión antes de observar las llamas.

Un incendio de grandes proporciones estalló en la Refinería El Segundo de Chevron Corporation, alrededor de las 21:00 horas del 2 de octubre, generando columnas de fuego y humo que resultaron visibles a varios kilómetros de distancia en el área de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Chevron Corporation confirmó mediante comunicado que no se registraron trabajadores heridos en el incidente y que todo el personal de la refinería y contratistas habían sido localizados. Allison Cook, portavoz de la empresa, precisó que el sistema de vigilancia indicó que las llamas no se extendieron más allá del perímetro de las instalaciones.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, declaró a la cadena local KCAL-TV, que los bomberos habían logrado limitar el fuego a una sección específica de la refinería.

Mientras que el Gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que monitoreó la situación y se coordinó con las autoridades estatales y locales para proteger a la comunidad circundante.

La Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó en la red social X que no se registraron problemas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ubicado aproximadamente a 1.6 kilómetros al norte de El Segundo.

El Departamento de Bomberos de dicha ciudad californiana se mantuvo “listo para asistir con cualquier solicitud de ayuda mutua”.

El 3 de octubre se levantó la orden de permanecer en casa que había sido decretada para Manhattan Beach, ciudad ubicada al sur de El Segundo.

Las autoridades no detectaron problemas de contaminación del aire. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur reportó buenos niveles.

Los departamentos de Policía y Bomberos de El Segundo no emitieron comentarios respecto a las causas del incendio, que surgió de forma repentina.

Chevron Corporation tampoco especificó en su comunicado los motivos que originaron la explosión.

La refinería, operativa desde 1911, ocupa una superficie de 3.9 kilómetros cuadrados y cuenta con más de mil 770 kilómetros de tuberías.

La instalación puede refinar hasta 290 mil barriles de petróleo crudo por día, produciendo gasolina, combustible para aviones y diésel. Ha registrado varios incidentes en la década pasada, siendo el más reciente en 2022.