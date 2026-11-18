La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una reunión bilateral en Shenzhen, China, en el marco del 33 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro se produjo en medio de las amenazas del Presidente estadounidense de imponer nuevos aranceles a México si el país no detiene el avance de las caravanas migrantes hacia la frontera común.

Sheinbaum Pardo confirmó el encuentro este miércoles en su cuenta de la red social X, donde publicó una fotografía del diálogo con Donald Trump.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el Presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, escribió, sin detallar los temas abordados ni los acuerdos alcanzados.

Del encuentro había informado antes el diario Reforma, en su edición impresa de esa misma fecha.

Según ese medio, la reunión fue de carácter privado, se realizó en el Hotel The Langham y se extendió alrededor de una hora, con el propósito de dialogar, negociar y alcanzar acuerdos.

Un funcionario de la Casa Blanca, citado por el mismo diario, describió el contacto entre los dos líderes como un encuentro informal, denominado pull-aside.

Se preveía que los temas prioritarios de la agenda fueran el comercio y los aranceles, la migración, la seguridad y los vínculos de México con China.

La reunión ocurrió justo después de un encuentro de Sheinbaum Pardo con el Presidente chino, Xi Jinping, en el que ambos dialogaron sobre el fortalecimiento del comercio y el aumento de las exportaciones mexicanas a ese país.

El Gobierno de Trump ha presionado a México para que no sirva de conducto de productos chinos que terminan por llegar a los consumidores estadounidenses, con aprovechamiento del acceso comercial preferencial del que goza el vecino de Estados Unidos.

La presidenta de la República había anunciado a la prensa, el martes, que sostendría la reunión bilateral, y posteriormente lo confirmó en un enlace que realizó desde China a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Antes de este encuentro, ambos líderes ya habían coincidido en dos ocasiones presenciales, pero con la presencia del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

En ninguno de los dos casos se trató de una reunión de Estado, pues el motivo principal fue la Copa Mundial de la FIFA 2026: el primer encuentro se dio el 5 de diciembre de 2025, en Washington, durante el sorteo del torneo, y el segundo el 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la final entre Argentina y España.

Los dos mandatarios han sostenido además al menos 22 llamadas telefónicas, según la propia Presidenta, aunque solo existe registro público de 15.

La llamada más reciente con registro público se dio en medio de las tensiones por los aranceles, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y los señalamientos de injerencia estadounidense en México.

El 12 de noviembre, Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si el País no detenía el avance de las caravanas migrantes, y el día 17 de noviembre insistió en elevarlos aún más por el mismo motivo.

“No se les permitirá entrar y México los detendrá. Dijeron que los iban a detener y, si no los detienen, vamos a imponer aranceles elevados a México”, respondió al ser cuestionado por un reportero antes de su viaje rumbo a Manila, Filipinas, donde asistirá a la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para reunirse con líderes regionales.