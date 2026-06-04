Secretaria de Agricultura de EU descarta plaga por gusano barrenador y garantiza contención en Texas

Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, aseguró ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes que la agencia cuenta con la capacidad para contener el caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo detectado en La Pryor, Texas, y descartó que el hallazgo constituya una plaga de mayor alcance.

“No creemos que se trate de una plaga. Podremos aislar cada caso”, declaró Rollins durante su comparecencia.

La funcionaria añadió que el USDA dispone de “equipos sobre el terreno listos para actuar” y precisó que el caso confirmado en un ternero en La Pryor representa la única infestación activa en el territorio nacional.

Rollins informó que el USDA implementó de forma inmediata un perímetro de cuarentena, controles de movimiento y vigilancia en una zona de 20 kilómetros alrededor del sitio de detección, y que la agencia aceleró la liberación de moscas estériles como medida preventiva para frenar la propagación del parásito.

También buscó tranquilizar a los consumidores al señalar que el suministro de alimentos no corre riesgo, dado que la mosca barrenadora no infesta la carne ni otros productos alimenticios.

El caso detectado en La Pryor, localidad ubicada a unos 48 kilómetros al noreste de la frontera con México, es el primero registrado en Texas desde 1966.

La plaga avanzó hacia el norte a través de México durante el último año y expone al sector ganadero a pérdidas estimadas de hasta mil 800 millones de dólares si se propaga, según estimaciones de expertos, en un momento en que el hato bovino estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en 75 años.