Secretaria de Seguridad Nacional de EU acusa a Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), acusó a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, de alentar más protestas de Los Ángeles, California, con sus comentarios.

”Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso”, dijo en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en la cual también estaba presente el Presidente Donald Trump.

”Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”, enfatizó Noem.

”¿Alguna respuesta a Sheinbaum que condenó la violencia?”, dijo un reportero cuando fue interrumpido por Trump.

”¿Qué dijo ella?”, preguntó Trump. “Condenó la violencia en Los Ángeles”, respondió el periodista.

”Oh, yo también lo hago. ¿Ha estado en contacto con ella? Bueno, ¿cree que yo no la condeno? Yo condeno la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros, pero también detuve la violencia en Los Ángeles. Y al hacer lo que hice, detuve la violencia en Los Ángeles. Y eso habría sido, creo, tal vez le pediría a Kristi que hable sobre eso”, aseveró Trump.

El mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió al Gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria integral, que reconociera el papel de los migrantes en ese País, y a no realizar redadas en Los Ángeles.

”El llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando”, expresó.

Reiteró su apoyo a los connacionales y la solicitud al Gobierno de Estados Unidos de incluir en su reforma migratoria a quienes trabajaban como mano de obra en distintas industrias en territorio estadounidense.

”Nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a las y los mexicanos, y nuestra solicitud al Gobierno de los Estados Unidos, esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos, y que debe ser reconocidos y apoyados”, insistió Sheinbaum Pardo.

”Estados Unidos los necesita, porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos, los migrantes, y particularmente, las y los mexicanos, por eso nuestra posición siempre ha sido en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente”, agregó.

Asimismo, apuntó que para disminuir la migración de México a Estados Unidos, se tenía que mejorar la calidad de vida en el País, con mejores oportunidades, empleos y aumento al salario mínimo.

”Siempre ha sido nuestra posición, que es lo mismo, debe hacerse con Centroamérica y otros países cuyas poblaciones migran por necesidad”, subrayó, quien también destacó que el Gobierno mexicano contaba con el programa “México Te Abraza”, en donde connacionales regresaban al País desde Estados Unidos y buscaban ser reintegrados a la actividad laboral y social, mediante jornadas de servicios sociales.



Los Ángeles estaría ardiendo sin tropas, afirma Trump; dictador, lo llama Gobernador de California

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Los Ángeles, California “estaría ardiendo” si no fuese por el envío de militares, ello después de que ordenó el envío de 700 elementos de la Armada y 4 mil 100 guardias nacionales, a pesar del rechazo del Gobernador y la Alcaldesa demócratas, Gavin Newsom y Karen Bass, respectivamente.

”Si no hubiera ‘ENVIADO TROPAS’ a Los Ángeles las últimas tres noches, esa ciudad, otrora hermosa y grandiosa, estaría ardiendo ahora mismo, como 25 mil casas que se quemaron en Los Ángeles por culpa de un Gobernador y una Alcaldesa incompetentes”, escribió, en su cuenta de la red social Truth.

“Los marines estadounidenses cumplen una función valiosa para este País -- defender la democracia. No son peones políticos. El Secretario de Defensa está desplegándolos ilegalmente en las calles estadounidenses para que Trump pueda tener un tema de conversación en su desfile este fin de semana”, indicó Newsom, en su cuenta de la red social X.

“Es un abuso flagrante de poder. Demandaremos para detener esto. Los tribunales y el Congreso deben actuar. El sistema de pesos y contrapesos se está desmoronando. Esta es una línea roja y la están cruzando. ¡DESPIERTA!”, agregó el gobernador de California.

“Me acaban de informar que Trump va a desplegar otros 2 mil soldados de la Guardia en Los Ángeles. ¿Los primeros 2000? Sin comida ni agua. Solo unos 300 están desplegados; el resto permanece inactivo, sin uso, en edificios federales sin órdenes”, reveló Newsom.

“No se trata de seguridad pública. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso. Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas”, abundó.

”Los marines de Estados Unidos han servido honorablemente en múltiples guerras en defensa de la democracia. No deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un presidente dictatorial. Esto es poco estadounidense”, dijo Newson.