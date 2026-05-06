‘Seguiremos viendo estas acciones’, zar antidrogas de EU dice que habrá más operativos como en el que fue abatido ‘El Mencho’

La Directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, aseguró que continuarán operativos como el que fue en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” para localizar a líderes de los cárteles en México.

“Seguiremos viendo estas acciones”, señaló en entrevista televisiva.

En ese sentido, reconoció la operación que México realizó en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fuera abatido el pasado 22 de febrero de este año.

“Vimos lo que sucedió en México cuando compartimos información de inteligencia con el gobierno mexicano, y vimos cómo el gobierno mexicano tomó medidas inmediatas y atacó a ‘El Mencho’, quien fue abatido”, recordó.

Indicó que perseguirán a los cárteles, pues es una promesa del Presidente Donald Trump.

“No operarán con impunidad como lo hicieron bajo el mandato del Presidente Biden y otros presidentes”, señaló.

Aseguró que el Presidente Trump se encuentra enfocado en el tema.

“Nuestras Fuerzas de Seguridad Nacional, nuestra inteligencia y nuestra DEA, así como nuestras fuerzas del orden locales y estatales, trabajan juntas para atacar a estos cárteles y desmantelarlos”, dijo.

Prosiguió: “Y no solo eliminaremos a los cabecillas, sino que también les cortaremos el financiamiento. Les daremos donde más les duele. Les quitaremos el apoyo desmedido y tendrán que luchar para sobrevivir. Eso te lo puedo asegurar”.



‘Trump cumple lo que promete’, dice

Carter dijo que el poder del actual Presidente de los Estados Unidos radica “en la fuerza”, pues “cumple lo que promete”.

“Todo el mundo lo sabe, ya sea que hables con líderes de Centroamérica o México, como yo, o de cualquier parte del mundo. Cuando detuvo a Maduro, y lo hicimos, fue la operación más increíble que jamás hayamos visto en el hemisferio occidental. Lo sacó de Venezuela. Envió un mensaje, a todo el mundo: con este Presidente nadie se atreve a meterse. Y créeme, el mensaje se escuchó alto y claro”, dijo.

‘Tremendo control’ sobre México, dice Trump

En junio del año pasado, Trump dijo que los cárteles del narcotráfico tienen un “tremendo control” sobre México y que mantienen “aterrorizadas” a las autoridades.

“Hoy le damos otra derrota a los salvajes narcotraficantes, criminales y a los cárteles, que dominan México. Intento ser amable, pero tienen un fuerte control sobre México”, aclaró.

El Mandatario agregó que las organizaciones delictivas tienen poder sobre los políticos y las personas electas.

Además, sin presentar pruebas, dijo que los funcionarios públicos tienen miedo, incluso, de ir a sus oficinas a trabajar.

“Los cárteles, que tienen mucho que decir sobre México (...) Ellos tienen controles muy fuertes sobre México y tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso suceda. Las autoridades mexicanas se presentan en sus oficinas aterrorizados de ir a trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y la gente electa”.

Trump destacó en aquella ocasión que su gobierno ha decomisado una cantidad récord de fentanilo, principalmente proveniente del Cártel de Sinaloa “uno de los más duros que existen”, y mencionó que los grupos delictivos han creado variantes más tóxicas hasta 100 veces más potentes que la versión original del fentanilo.