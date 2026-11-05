Seguridad del Estado cubano detiene a periodista Yoani Sánchez, en La Habana

La periodista cubana Yoani María Sánchez Cordero, fundadora y directora del diario digital independiente 14ymedio, fue detenida este 5 de noviembre por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda en el barrio Nuevo Vedado, del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba.

Horas después de la detención, su paradero seguía sin conocerse.

Según un reporte de 14ymedio, la detención ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando Sánchez Cordero salió de su casa para hacer compras en el mercado del barrio.

La periodista avisó a la redacción que su salida sería breve y que regresaría pronto, pero 10 minutos más tarde envió un mensaje de cuatro palabras con el que alertó de su situación.

“Logró enviar un mensaje en el que advirtió apenas con cuatro palabras de su situación. Desde entonces, no hay noticias de Sánchez”, publicó el diario digital.

El esposo de la periodista, Reinaldo Escobar Casas, también periodista, difundió la detención en su perfil de Facebook.

“Yoani Sánchez ha sido detenida por la Seguridad del Estado hoy en La Habana”.

Amnistía Internacional denunció el arresto y responsabilizó al Gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, de intentar silenciar a los periodistas que documentan violaciones de derechos humanos en la isla.

Sánchez Cordero, de 51 años, fundó 14ymedio en mayo de 2014 y ha sido objeto de vigilancia, restricciones de movimiento y detenciones previas por parte de la policía política cubana.

En enero de 2026, agentes del Gobierno cubano la interceptaron cuando se dirigía a una recepción diplomática en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos en La Habana y la escoltaron de regreso a su domicilio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió, el 30 de octubre de 2021, un informe en el que responsabilizó al Estado cubano por detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio e intervención ilegal de comunicaciones en perjuicio de la periodista, y ordenó medidas de reparación y garantías de no repetición.

El arresto es el tercer caso de este tipo denunciado en una semana contra periodistas independientes en La Habana.