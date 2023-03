El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como con un grupo de congresistas de Estados Unidos.

Tras más de seis horas de pláticas, el canciller Marcelo Ebrard informó que los temas que se trataron fueron migración, frontera norte, transístmico, el tráfico de armas y fentanilo.

“Cordial y muy buen encuentro”, escribió el canciller.

El Presidente López Obrador publicó una fotografía con los 12 legisladores con los que se reunió y aseguró que todos los temas se trataron con respeto mutuo.



Fentanilo

Respecto al fentanilo, Presidencia informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presumió que durante 2022, bajo el marco del Entendimiento Bicentenario se incautaron dos mil 263 kg de esa sustancia.

“Durante la presente administración y hasta el 6 de marzo de 2023 se han decomisado seis mil 115 kilogramos de fentanilo; equivalentes a 3 mil millones de dosis letales, lo que representa un incremento superior a 1,049 por ciento”.

En el encuentro estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Seguridad, Economía y Energía, así como el director de Pemex, Octavio Romero.

Entre los congresistas estadounidenses están John Cornyn, de Texas, y Shelley Moore Capito, de Virginia. Así como las integrantes de la Cámara de Representantes María Elvira Salazar, de Florida, y Verónica Escobar, de Texas.



Tensión con Estados Unidos

La reunión con los representantes del poder legislativo se realiza en un momento de tensión con Estados Unidos en materia de seguridad, pues este 8 de marzo, congresistas republicanos presentaron un proyecto de ley para designar a los cárteles que trafican con fentanilo como grupos “terroristas”, por lo que solicitaron la intervención de la DEA para frenar la violencia en México.

Al respecto, López Obrador advirtió que su Gobierno no dejará en manos de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) la cuestión de seguridad en México.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 15 de marzo, señaló que no se le puede confiar un tema así a la DEA ya que “han demostrado que no pueden con eso“.

“¿Ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga? No, pero en cambio nosotros sí vamos avanzando, estamos reduciendo el número de homicidios y atendiendo a los jóvenes”, dijo.

De acuerdo con el Presidente, para combatir al crimen organizado se incluye no permitir la corrupción ni la impunidad.

“No vamos a aceptar un narcoestado como existió antes. Vamos a cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México pero que no quieran que eso sea lo primero, vamos a seguir apoyando por cuestiones humanitarias pero no somos sus empleados“, destacó.

López Obrador sostuvo que México es un País soberano por lo que seguirá su propia estrategia de seguridad.

“Ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso al Gobierno al servicio de las agencias de Estados Unidos”, comentó.