Seis de cada siete asesinatos de periodistas quedan impunes

La impunidad global por los asesinatos de periodistas ha aumentado por primera vez en más de una década, mientras que el uso creciente de drones representa una amenaza emergente para los reporteros en zonas de conflicto, según el último informe de la Organización para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO).

“Los periodistas están pagando cada vez más con sus vidas por informar desde las líneas del frente de la guerra y, con demasiada frecuencia, los responsables de sus asesinatos no rinden cuentas”, afirmó su director general, Khaled El-Enany.

La UNESCO comenzó a medir la proporción de asesinatos de periodistas que quedan impunes en 2012. Esta tasa alcanzó el 86 por ciento en el periodo 2024-2025, un uno por ciento más que en el bienio anterior.

Un total confirmado de 189 periodistas y otros trabajadores de los medios perdieron la vida en 2024-2025, lo que representa un 20 por ciento más que durante el bienio anterior y la cifra más alta desde 2014-2015.

Más de dos tercios, 127, fueron asesinados en zonas de conflicto, lo que representa el 67 por ciento del total de víctimas mortales, siendo Gaza el lugar donde más asesinatos se han cometido: un total de 62 en 2024 y 2025, muy por encima de los cometidos en lugares como México o Sudán.

Estas conclusiones se presentan en el Informe sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, que se publica cada dos años con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se observa el 2 de noviembre.



Un flagelo global

Durante el bienio 2024-2025 se registraron asesinatos en todas las regiones del mundo, lo que representa “un flagelo global”, según el informe.

Los territorios palestinos ocupados por Israel registraron el mayor número de asesinatos en ambos años, con 62 muertes, dentro de la región de los Estados Árabes, que sumó 97 casos, seguida de América Latina y el Caribe (37), Asia y el Pacífico (34), Europa Central y Oriental (14), África (6) y Europa Occidental y América del Norte (1).



Nuevas tecnologías, riesgos crecientes

El informe también identificó lo que la UNESCO calificó como “una nueva y preocupante amenaza”: el uso creciente de drones para asesinar periodistas.

Durante 2024-2025, los ataques con drones mataron a 50 periodistas, lo que representa el 40 por ciento de todos los asesinados en zonas de conflicto. De nuevo, el mayor número de asesinatos de periodistas a través del uso de esa tecnología fue en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Se documentaron siete incidentes en los que varios periodistas fueron atacados y asesinados en un solo ataque, incluidos ataques contra lugares de trabajo de medios de comunicación y centros de información temporales. Según los informes, 15 periodistas murieron mientras llevaban chalecos de prensa o en vehículos claramente marcados con la palabra “Prensa”.

“Reitero mi llamamiento al respeto de la Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por unanimidad en 2015, sobre la protección de los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado como civiles en situaciones de conflicto, un estatus reafirmado en el Pacto para el Futuro”, afirmó El-Enany.



El progreso es posible

El informe también destacó los avances, ya que la impunidad en los países que no están en conflicto ha seguido disminuyendo. La tasa ha bajado del 94 por ciento en 2012 al 77 por ciento en 2026, es decir, un punto porcentual por año.

El número de asesinatos de periodistas en zonas sin conflicto, 85, es también el más bajo en 18 años.

“Esto demuestra que cuando los gobiernos invierten en investigaciones, enjuiciamientos y protecciones para los periodistas, el progreso es posible”, señaló la UNESCO.



Periodistas mujeres bajo fuego

Sin embargo, el organismo señaló que las periodistas mujeres siguen enfrentando riesgos particulares, tanto en zonas de guerra como en línea. Trece de las 14 mujeres asesinadas en 2024-2025 se encontraban en países que experimentaban conflictos armados.

Además, un estudio de 2025 realizado por ONU Mujeres y el Centro Internacional de Periodistas encontró que el 75 por ciento de las periodistas habían sufrido abusos y acoso en línea o fuera de línea.

Más del 40 por ciento reportó violencia fuera de línea vinculada a ataques en línea, un aumento respecto al 20 por ciento registrado en una encuesta de la UNESCO de 2020.