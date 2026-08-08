Senado de EU confirma a Todd Blanche como fiscal general

El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche, ex abogado personal del Presidente Donald Trump, como fiscal general, luego de que los senadores republicanos desestimaran las advertencias demócratas sobre una eventual politización del Departamento de Justicia.

La votación fue de 50 votos a favor y 49 en contra. Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se sumaron a la bancada demócrata y votaron en contra del nombramiento.

Blanche ya se desempeñaba como fiscal general interino desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al mandatario. Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, representó a Trump como abogado privado en varios procesos penales.

“Me siento profundamente honrado por la confianza que el Presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia”, escribió Blanche en redes sociales tras la confirmación.

El senador Dick Durbin, demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, sostuvo el martes que el fiscal general debe ser el abogado del pueblo y acusó a Blanche de seguir actuando como litigante personal del mandatario, tratando al Departamento de Justicia como un despacho al servicio de un solo cliente.

Uno de los principales obstáculos para su confirmación fue el intento de crear un fondo de mil 800 millones de dólares destinado a quienes Trump considera víctimas de persecución judicial. Ese esquema podía alcanzar a los simpatizantes del presidente que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden.

Otro punto de fricción fue una propuesta que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales. Blanche desactivó la resistencia dentro de su propio partido al emitir el fin de semana una orden escrita que eliminaba el fondo contra la llamada instrumentalización política de la justicia, y al precisar que el acuerdo en materia fiscal para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo aplicaría de forma retroactiva a ejercicios anteriores.

El funcionario también ha enfrentado críticas de víctimas de Jeffrey Epstein por el manejo de la publicación de los archivos de la investigación sobre el agresor sexual, en su momento amigo cercano de Trump.

Como litigante, Blanche defendió a Trump en el juicio de Nueva York por los pagos presuntamente realizados para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels, e integró el equipo de defensa en los dos casos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith: el del manejo indebido de documentos clasificados y el del intento por revertir los resultados electorales de 2020. Ambos procesos fueron desestimados tras el triunfo de Trump en las elecciones de 2024.