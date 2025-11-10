Senado de EU votan por apertura del Gobierno Federal estadounidense, que lleva 41 días ‘cerrado’

El Pleno del Senado de Estados Unidos votó para aprobar una medida de financiación que reabriría el Gobierno Federal de EU. El compromiso de financiación fue enviado a la Cámara de Representantes, donde podría aprobarse el miércoles 12 de noviembre de 2025 y poner fin al cierre más largo en la historia, que llevaba 41 días.

El acuerdo alcanzado, que podría firmar el presidente Donald Trump, restauraría servicios críticos como la asistencia alimentaria federal, así como el pago para cientos de miles de trabajadores federales. Ello luego de que un pequeño grupo de senadores demócratas ratificó un acuerdo con los republicanos a pesar de las duras críticas dentro de su Partido.

La votación final quedó 60 a favor y 40 sufragios en contra, rompiendo un estancamiento en las negociaciones que duró más de seis semanas, mientras los demócratas exigían que los republicanos negociaran con ellos para extender los créditos fiscales para los seguros de gastos médicos que expirarían el 1 de enero de 2025.

Los republicanos nunca lo hicieron, y cinco demócratas finalmente cambiaron sus votos mientras la ayuda alimentaria federal se retrasaba, las demoras en los aeropuertos empeoraban y cientos de miles de trabajadores federales continuaban sin recibir pago.

El presidente de la Cámara de Representantes de EU, el republicano Mike Johnson, instó a los legisladores a comenzar a regresar a Washington D.C. “a partir de este momento”, debido a las demoras en los viajes relacionadas con el cierre. “Tenemos que hacer esto lo más rápido posible”, dijo.