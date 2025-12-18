Sentencian a 11 años de prisión en EU a ‘El Guacho’, yerno de ‘El Mencho’

Un juez federal de la Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, sentenció a 11 años de prisión a Christian Fernando Martínez Castro, “El Guacho”, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

El sentenciado es identificado como esposo de Laisha Michelle Oseguera González y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además de la pena privativa de la libertad, Martínez Castro deberá cumplir cinco años de libertad supervisada al concluir su condena en Estados Unidos.

Según el expediente judicial, Martínez Castro fue detenido el 21 de noviembre de 2024 en California, Estados Unidos, derivado de una investigación que lo vinculaba con operaciones financieras ilícitas y el trasiego de sustancias prohibidas hacia territorio estadounidense.

La acusación formal señaló que el esposo de Oseguera González operaba como una pieza clave en la estructura de lavado de activos de la organización criminal, utilizando empresas fachada para ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante actividades delictivas.

El Departamento de Justicia informó que, durante el proceso penal, Martínez Castro se declaró culpable el 4 de junio de 2025 de los cargos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de conspiración para lavar instrumentos monetarios.

“La sentencia impuesta refleja la gravedad de las acciones cometidas por el acusado y el compromiso de las autoridades para desmantelar las redes financieras de los cárteles”, afirmó el Departamento de Justicia.

Respecto a los antecedentes de Martínez Castro en México, se le vinculó con el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina ocurrido el 15 de noviembre de 2021 en Zapopan, Jalisco.

Este incidente se registró poco después de la detención de Rosalinda González Valencia, madre de su esposa y suegra del hoy sentenciado.

Según las investigaciones de las autoridades mexicanas, Martínez Castro habría participado en la planeación de dicha privación ilegal de la libertad como una medida de presión contra el Gobierno federal tras la captura de González Valencia.

Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía presentó pruebas sobre el papel de Martínez Castro en la coordinación de envíos masivos de droga.

Los documentos detallan que el sentenciado supervisaba el transporte de cargamentos desde el puerto de Manzanillo, Colima, hacia diversos puntos fronterizos en Baja California y Tamaulipas.

Las autoridades estadounidenses destacaron que el uso de tecnología de encriptación y redes de mensajería privada fue fundamental para que Martínez Castro evadiera la justicia durante varios años antes de su captura en California.

La DEA señaló que esta sentencia forma parte de una estrategia integral para debilitar al CJNG mediante el procesamiento de sus mandos medios y familiares directos con funciones operativas.

Según la información proporcionada por la agencia, el decomiso de activos relacionados con Martínez Castro asciende a más de 15 millones de dólares, los cuales fueron derivados de las operaciones de tráfico de metanfetaminas hacia ciudades del noreste de Estados Unidos.

Tras la resolución judicial, se espera que Martínez Castro sea trasladado a una prisión de máxima seguridad para purgar su condena.

Las autoridades de México y Estados Unidos mantienen canales de comunicación abiertos para dar seguimiento a otros procesos pendientes contra integrantes del círculo cercano de Oseguera Cervantes.

Esta sentencia ocurre en un contexto de creciente presión internacional respecto a la fiscalización de los flujos de capitales que sostienen a las organizaciones del narcotráfico en la región de América del Norte.