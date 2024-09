El ex primer secretario de la Embajada de EU en México Brian Jeffrey Raymond fue sentenciado a 30 años de prisión.

Según lo narró la agencia estadounidense The Associated Press (AP), ello después de una audiencia en la que las víctimas describieron haber sido engañadas por un hombre que parecía “amable” y “educado”, así como parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), en la cual trabajó por varios años y “que se supone debe proteger al mundo del mal”.

Raymond, se sentó “abatido”, mientras Colleen Constance Kollar-Kotelly, jueza superior de Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito de Columbia, con sede Washington D. C., dijo que el sujeto era “un depredador sexual”.

“Se puede decir con seguridad que es un depredador sexual”, dijo la jueza federal al imponer la sentencia completa contra Raymond, misma que habían solicitado los fiscales. “Tendrán un período de tiempo para pensar en esto”, agregó Kollar-Kotelly.

“Brian Raymond explotó sexualmente a docenas de mujeres a lo largo de 14 años, incluso cuando se desempeñaba en el extranjero como empleado del gobierno de Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia de EU, citada en un comunicado.

“La sentencia de hoy subraya el compromiso de la División Penal de perseguir penalmente los abusos sexuales que violan la ley federal, sin importar dónde ocurran esas violaciones o quién las cometa. Estamos agradecidos por la valiosa alianza que tenemos con el Gobierno mexicano y continuaremos trabajando con nuestros socios nacionales e internacionales para lograr justicia para las víctimas de explotación sexual”, agregó Argentieri.

“Cuando este depredador era empleado del Gobierno, atraía a mujeres inocentes a su vivienda alquilada por el Gobierno y las drogaba [...] Después de drogar a estas mujeres, las desnudaba, abusaba sexualmente de ellas y las fotografiaba. La sentencia de hoy garantiza que el acusado será identificado como delincuente sexual de por vida y pasará una parte sustancial del resto de su vida tras las rejas”, indicó, por su parte, Matthew M. Graves, fiscal federal para el Distrito de Columbia.

En el comunicado, el Departamento de Justicia de EU agradeció al Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “por sus extraordinarios esfuerzos, apoyo y cooperación durante la investigación”.

Según se dio a conocer el 26 de octubre de 2021, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), solicitó información a la ciudadanía para ubicar a más víctimas de Brian Jeffrey Raymond, ex primer secretario de la Embajada de EU en México, quien habría abusado de al menos 24 mujeres en ambos países durante 14 años, a quienes fotografiaba desnudas, e incluso, algunas de ellas fueron violentadas sexualmente cuando se encontraban inconscientes.

Raymond, un ciudadano estadounidense entonces 45 años de edad, mantenía guardados en dispositivos electrónicos y en su cuenta de iCloud -sistema de almacenamiento nube o de Apple- cientos de fotografías y videos, creados entre mayo del 2006 y mayo del 2020, que mostraban a por lo menos 24 mujeres inconscientes que estaban parcial o totalmente desnudas.

Varias de ellas experimentaron pérdida de la memoria durante el tiempo que estuvieron con el ahora ex funcionario estadounidense y no tenían conocimiento de las fotografías, de los videos o de haber tenido contacto físico, por lo que fue calificado por el Departamento de Justicia de EU como un “depredador sexual”.

“La investigación de Raymond comenzó el 31 de mayo del 2020, cuando una mujer desnuda fue vista pidiendo ayuda a gritos desde el balcón de la residencia de Raymond en la Ciudad de México. Raymond admitió haber tenido relaciones sexuales con ella, pero la mujer contó que no tenía memoria de los eventos después de consumir bebidas y comida proporcionados por Raymond”, señaló el FBI en un comunicado.

El 23 de julio de 2021, Raymond se declaró culpable en Estados Unidos de dos cargos de abuso sexual y otro por transporte de material obsceno. Admitió que tuvo relaciones sexuales con dos de las víctimas presentadas en las grabaciones, cuando ambas eran incapaces de evaluar la naturaleza de la conducta o de dar su consentimiento. Dichos delitos ocurrieron en un departamento arrendado por la Embajada de EU, ubicado en la calle Hipólito Taine, de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La mano de Raymond es visible en fotografías y videos manipulando los ojos, bocas y extremidades de sus víctimas y tocando sus cuerpos. También se ve al ahora ex funcionario estadounidense acostado en la cama con mujeres inconscientes en dos diferentes ocasiones.

Antes de trabajar en la capital de la República Mexicana, Raymond trabajó durante muchos años en la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Según la investigación oficial, el ahora ex funcionario estadounidense, conoció a muchas de sus víctimas a través de aplicaciones móviles de citas, como Tinder, tanto en EU, como en otros países.

Raymond estuvo viviendo en la Ciudad de México y trabajando en la Embajada estadounidense desde agosto del 2018 hasta mayo del 2020. La sentencia para el ex funcionario estadounidense está programada para el 7 de febrero del 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington D.C., después de una audiencia probatoria previa a la sentencia que comenzará el 31 de enero del 2022.

Por tal motivo, el FBI y la Oficina de Investigaciones Especiales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés) estaban buscando información acerca de cualquier víctima potencial adicional antes de la sentencia, ya que algunas de las mujeres que aparecían en las fotografías recuperadas y videos aún no habían sido identificadas.

Si una persona había sido víctima de Brian Jeffrey Raymond, o creía haber sido violentada, o si tenía información relacionada con el caso, podía alertar al Buró Federal de Investigaciones estadounidense en el siguiente enlace: fbi.gov/BrianJeffreyRaymond. También podía contactar a los investigadores a través del correo electrónico ReportingBJR@fbi.gov, o, por teléfono llamando al 1-800-CALL-FBI.

LA DETENCIÓN

Raymond fue detenido el 31 de mayo del 2020, después de que una mujer desnuda e “histérica” pidiera ayuda a gritos desde el balcón del departamento que habitaba, mismo que le fue proporcionado por la Embajada de EU desde el 2018.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se pusieron en contacto con la Seguridad Diplomática de la sede diplomática estadounidense, para informar de lo ocurrido.

La institución estadounidense confirmó a los elementos de la SSC-CDMX que Raymond contaba con “un carnet rojo” que lo acredita para no ser molestado en su persona, por lo que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se limitó a acompañar a la víctima a interponer su denuncia, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Por contar con inmunidad diplomática, Raymond no fue procesado en México y fue trasladado a territorio estadounidense, donde fue aprehendido por coerción y tentativa. El Gobierno de EU tiene jurisdicción en las viviendas que son propiedad de la Embajada.

Al detener en la capital mexicana al ex empleado diplomático estadounidense, de entonces 44 años de edad, el FBI le incautó un teléfono móvil y una computadora portátil, donde le encontraron cerca 400 fotografías y videos en los que, presuntamente, se ve a Raymond abusar de muchas mujeres.

Según la información divulgada por diversos medios estadounidenses, la mujer que fue auxiliada por elementos de la SSC-CDMX en el departamento de Polanco, estaba profundamente drogada y no podía caminar, por lo que fue trasladada a un hospital de la Cruz Roja, donde se le encontraron lesiones vaginales, anales y bucales, así como moretones en todo el cuerpo.

El ex empleado diplomático afirmó que tuvieron relaciones sexuales, sin embargo, la mujer de entonces 29 años de edad, señaló que estas no fueron consentidas y que no recordaba el acto sexual, ni haber pedido ayuda. Relató que había conocido a Raymond en la aplicación móvil de citas Tinder y que bebió vino con él.

Raymond -quien renunció a su cargo- fue trasladado a Estados Unidos un día después y se le incautaron el teléfono celular y la computadora. El ex empleado diplomático trató de borrar varios archivos, pero las autoridades federales estadounidenses pudieron recuperar material que databa desde el 2011.

Las imágenes revelan que Raymond presuntamente drogó a varias mujeres, después comprobaba ante la cámara que estuvieran desmayadas, levantándoles los párpados y abusaba de ellas mientras las grababa. Las víctimas que aparecían en sus vídeos no recordaban los hechos.

Una mujer detalló que después de beber con Raymond se despertó con un mensaje de texto del ex empleado diplomático estadounidense, en el que le preguntaba si tenía resaca. Por su parte, los fiscales del Departamento de Justicia de EU informaron de que la víctima no tenía idea de que había sido agredida sexualmente, hasta que los agentes le mostraron los vídeos.

En el historial de búsqueda del sospechoso se repetían los siguientes términos: “chica negra desmayada”, “sueño profundo”, “Ambien” y “Zopiden mezclado con alcohol”, ambos medicamentos para dormir. Las entrevistas con las otras mujeres que aparecían en los vídeos estaban todavía en curso, según indicó la agencia española EFE.

Linda López, jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, donde estaba detenido Raymond, lo calificó como “depredador sexual” y le negó el derecho de fianza. La defensa del ex empleado diplomático pidió su libertad bajo caución hasta el juicio que le esperaba, al argumentar que Raymond era vulnerable al coronavirus, porque alrededor de esa fecha fue operado del corazón y que tenía que cuidar a su madre.

Sin embargo, la magistrada López, negó la fianza, luego de comprobar que al menos cuatro de los encuentros de Raymond se realizaron durante la pandemia y que el ex empleado diplomático tenía poca relación con su familia. Ante ello, el sospechoso enfrentaba una posible condena de 20 años de cárcel, pero podría tener una sentencia mayor si había más víctimas que declararan en su contra.

Además, la Fiscalía de EU consideraba que Raymond -que habla español y chino mandarín a la perfección y que había viajado a más de 60 países por trabajo y “por placer”, con un estilo de vida “extremadamente acomodado”-, presentaba riesgo de fuga. “El acusado es un experimentado depredador sexual que representa una amenaza para las mujeres”, detalló en un documento, presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, con sede en San Diego.

Raymond, que trabajaba para una agencia del Gobierno estadounidense en la Embajada, estaba acusado de “coerción y seducción” y entre las pruebas en su contra había 25 videos hallados en su teléfono móvil, que mostraban a “mujeres desnudas e inconscientes”.

“La investigación del Gobierno ha revelado 22 supuestas víctimas hasta la fecha”, tanto en México como en Estados Unidos, nueve de las cuales habrían sido abusadas en el departamento que le facilitó la Embajada en la Ciudad de México.

Durante su periodo en México, entre agosto de 2018 y el 1 de junio de 2020, el acusado “usó su residencia para mantener una conducta sexual criminal [...] desnudando, fotografiando y grabando al menos a nueve mujeres inconscientes”, detalla el auto.

Hasta ese momento, la Embajada de EU en México, cuyo titular era entonces Christopher Landau, no emitió declaración alguna. Por su parte, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, precisó a las 17:09 horas del 29 de octubre del 2020, que las autoridades mexicanas colaboraban con sus homólogas estadounidenses, en la operación conjunta que llevó a la detención Raymond.

Ello con el fin de llevar a la justicia el caso de “una potencial serie de abusos sexuales en ambos países”. Asimismo, el funcionario federal mexicano indicó que el Gobierno de México enfatizaba su rechazo categórico a cualquier forma de violencia de género.