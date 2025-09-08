Sentencian a 31 años de prisión en EU, a ‘El Chelelo’, líder de ‘La Compañía’ y ex de Los Zetas

Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, presunto líder del grupo delincuencial “La Compañía” -que trabajó para el Cártel del Golfo y con Los Zetas en Nuevo León- fue sentenciado este 8 de septiembre en Estados Unidos, en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington, a más de 31 años de prisión por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y mariguana.

Además, la Corte federal también le ordenó pagar 26.5 millones dólares estadounidenses en decomisos, según lo reveló el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Eleazar Medina Rojas usó la violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, se aseguró de que el cártel mantuviera el control sobre rutas clave del narcotráfico utilizadas para dirigir cocaína y marihuana a Estados Unidos, devastando nuestras comunidades”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal.

“La sentencia de hoy es un poderoso recordatorio de que el Departamento de Justicia perseguirá y llevará ante la justicia a los miembros violentos del cártel y los hará responsables de la muerte y la destrucción que han causado aquí en Estados Unidos y en el extranjero”, abundó Galeotti.

Durante cuatro años, dijo el agente especial a cargo Jonathan C. Pullen, de la División de Campo de Houston de la DEA, Medina Rojas ejerció un férreo control sobre las rutas por las que pudo contrabandear más de 3 mil toneladas de drogas hacia la frontera sur de Texas.

Expuso que Medina Rojas controlaba las rutas que conducían a Brownsville, Laredo y McAllen, eliminando a cualquiera que obstaculizara sus ganancias. El trabajo de los agentes de la DEA en Houston desbarató sus rutas de narcotráfico, lo que finalmente condujo a su captura, debilitando así “a la despiadada2 organización narcotraficante Los Zetas.

Según documentos judiciales, citados por el Departamento de Justicia, Medina Rojas, de 53 años y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue miembro de Los Zetas, una organización narcotraficante compuesta principalmente por ex militares mexicanos, que comenzó como un brazo armado del Cártel del Golfo.

Posteriormente, Los Zetas se aliaron con el Cártel del Golfo y operaron colectivamente bajo el nombre de “La Compañía”.

Medina Rojas era responsable de las acciones de seguridad y la protección de las rutas del narcotráfico, lo cual a menudo realizaba mediante violencia, amenazas y el uso de armas.

“Por ejemplo, Medina Rojas participó en actos de violencia contra grupos narcotraficantes rivales durante conflictos por el control de plazas de droga y rutas de tráfico. Medina Rojas ascendió en la jerarquía de La Compañía y ocupó importantes puestos de liderazgo, incluyendo la facilitación directa del tráfico de cocaína y marihuana hacia y dentro de Estados Unidos”, destacó.

“Entre 2006 y 2007, se desempeñó como líder regional, conocido como ‘jefe de plaza’, en Monterrey, México, liderando a docenas de miembros de La Compañía en actividades de narcotráfico y actos de violencia. Rojas fue personalmente responsable de la importación de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de mariguana a Estados Unidos”, recordó.

La División Houston de la DEA investigó el caso, expuso, y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las fuerzas del orden en México para lograr el arresto y la extradición de Medina Rojas en julio de 2023.

Los abogados litigantes Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal procesaron el caso, apuntó.

“El Chelelo” se declaró culpable el 14 de marzo de 2025 en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington D.C., de conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y mariguana destinadas a Estados Unidos.