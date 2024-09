El juez Randy Crane, de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, condenó a tres años de prisión, a Denisse Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, Tamaulipas, del Partido Acción Nacional (PAN), detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el día 10 de junio de 2023, en Falfurrias, Texas, en posesión de casi 42 kilos de cocaína, ocultos en su vehículo particular.

El juzgador señaló que Ahumada Martínez permanecería los 37 meses de condena bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), sin el beneficio de libertad condicional. Sin embargo, la ex regidora podía apelar dicha decisión, debido a que su condena era menor a 5 años de cárcel.

FISCALES FEDERALES DE EU IMPUTAN NUEVOS CARGOS POR NARCOTRÁFICO A REGIDORA DE REYNOSA

El 27 de junio de 2023, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, imputó nuevos cargos federales contra Denisse Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, Tamaulipas, del Partido Acción Nacional (PAN), detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el día 10 del mismo mes y año, en Falfurrias, Texas, en posesión de casi 42 kilos de cocaína.

La regidora tamaulipeca fue retenida sin derecho a fianza y tendrá una audiencia el 7 de agosto de 2023, en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, ante el juez federal Ricardo Hinojosa, quien tendrá que resolver los nuevos cargos imputados en contra de Ahumada Martínez.

El domingo 25 de junio del 2023, se vencía el plazo de 10 días para que la regidora tamaulipeca fuera trasladada de la cárcel del Condado de Hidalgo a la del Condado de Brooks, donde sería procesada por un juez estatal.

Pero el viernes 23 de junio de 2023, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas presentó nuevas imputaciones contra Ahumada Martínez y la regidora compareció ante el juez Juan F. Alanís, el mismo que desestimó los primeros cargos.

En la nueva acusación los fiscales federales estadounidenses le fincan a Ahumada Martínez, el delito de “dos cargos de conspiración” para distribuir una sustancia controlada, por lo que el juez ordenó su detención sin derecho a fianza, según informó la oficina del secretario de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen.

Ahumada Martínez no fue trasladada a la cárcel del Condado de Hidalgo y quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, o USMS, por sus siglas en inglés), en McAllen.

ABOGADO AFIRMA QUE REGIDORA DE REYNOSA FUE AMENAZADA DE MUERTE PARA LLEVAR DROGA A EU

El abogado Samuel Reyes afirmó, el 20 de junio de 2023, que Denisse Ahumada Martínez, fue obligada a cometer dicho delito, bajo amenazas de muerte.

Según la denuncia policial, ella también reconoció que realizó una operación similar anteriormente. Pero “nunca admitió que estaba transportando drogas, eso es mentira”, dijo a la agencia francesa AFP el litigante texano, quien asumió el caso de Ahumada Martínez en Texas.

“Hay sujetos violentos en México que están detrás del narcotráfico que la amenazaron presumiblemente, están ligados al narcotráfico, un cártel ella no sabe quiénes son estas personas, pero la amenazaron con armas de fuego, dijeron que la matarían a ella y a sus dos hijas si no hacía exactamente lo que le decían”, explicó Reyes.

“Le dijeron: vas a mover este vehículo, y ella movió el vehículo y no sabía lo que tenía dentro. Treinta días después aproximadamente, le pidieron que moviera otro vehículo, otra vez, y si no lo hacía la mataban. Ella movió el vehículo y la detuvieron en el puesto de control de Falfurrias, donde encontraron cocaína”, agregó el litigante texano.

La regidora tamaulipeca, aún detenida en Texas, aguardaba un proceso a nivel estatal, luego de que el 16 de junio de 2023 fue reaprehendida por policías del condado de Brooks, en Texas, acusada por posesión de una sustancia controlada.

El defensor de la mujer le dijo a AFP esperaba que se fijara una fianza “razonable”, para que Ahumada Martínez quedara libre e iniciara una solicitud de asilo, con abogados de migración. “Creo que, bajo sus circunstancias, ella califica para un asilo”, comentó.

El juez Juan F. Alanís, de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, dejó libre, el 15 de junio de 2023, por falta de pruebas, a Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, Tamaulipas, del Partido Acción Nacional.

POR FALTA DE PRUEBAS, JUEZ FEDERAL DE EU DEJA LIBRE A REGIDORA PANISTA DE REYNOSA

El juez Juan F. Alanís, de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, dejó libre, el 15 de junio de 2023, por falta de pruebas, a Denisse Ahumada Martínez.

Según la orden hecha pública por el magistrado federal, no se acreditó suficiente materia probatoria para inculpar a la regidora por posesión de drogas con intención de distribuirlas, tal y como pedían los fiscales texanos.

El 14 de junio de 2023, la audiencia preliminar se había suspendido porque Ahumada Martínez no tenía abogado defensor. Además, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) debía comprobar ante el juez federal, que la regidora tenía conocimiento de que transportaba drogas.

Alanís argumentó que no encontró causa probable en contra de Ahumada Martínez, ya que la agencia del Departamento de Justicia de EU no había cumplido con los elementos de causa probable, después de escuchar el testimonio de la regidora.

El juez federal sostuvo que el Gobierno estadounidense no podía probar que la acusada sabía que las drogas estaban en el automóvil que conducía. No obstante, la DEA tiene la opción de inconformarse ante la decisión de Alanís y aportar más elementos.

AMLO EXHIBE A REGIDORA DEL PAN EN REYNOSA, DETENIDA EN EU CON 42 KILOS DE COCAÍNA

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió, el 15 de junio de 2023, a Denisse Ahumada Martínez, durante la conferencia de prensa matutina, donde AMLO celebró que la captura de la regidora se haya dado en EU, para que la oposición no acusara a su Gobierno de perseguir políticamente a los integrantes de otros partidos.

López Obrador mostró un video en donde el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, LuIs Rene Cantú Galván, da la bienvenida a su partido a la regidora que antes militaba en el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Sin embargo, criticó que después de darse a conocer el caso, se deslindara de la mujer detenida.

“La regidora del PAN, la detuvieron [...] cuando me informaron lo primero que dije fue: ‘¿dónde?’. Cuando me dijeron que en Estados Unidos, ¡ah!, si no iban a decir que nosotros la andábamos persiguiendo, que era un asunto político”, señaló el mandatario nacional.

“Son muy hipócritas, aun cuando aparentemente es un asunto menor, están muy acostumbrados a la hipocresía, es su doctrina y no son ellos nada más, estamos hablando de millones de personas con todo respeto”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Acción Nacional cuida del bienestar de los ciudadanos, el partido en el que estaba antes no hacía esto”, comentaba Ahumada Martínez en un video, en el cual aparece junto al también diputado local tamaulipeco Cantú Galván.

Según un comunicado del Gobierno de Estados Unidos, la regidora llegó a la garita “Javier Vega Jr.”, ubicada en Falfurrias, Texas, en su vehículo marca Mazda, modelo SUV, color blanco, proveniente de Reynosa y se dirigía a San Antonio.

Los agentes del CBP sometieron al vehículo a una revisión de rayos X, donde detectaron que había paquetes dentro de los asientos y en los paneles de las puertas, por lo que realizaron una inspección manual en la que encontraron varios envoltorios con la droga, envueltos en cinta adhesiva y papel aluminio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU notificó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que envió agentes especiales a entrevistar a Ahumada Martínez, quien confesó su responsabilidad.

“Ella dijo que iba a transportar los narcóticos escondidos en el vehículo a San Antonio, Texas [...] Martínez también dijo que ella también ha transportado narcóticos en el pasado”, señala la denuncia de las autoridades estadounidenses.

El lunes 12 de junio de 2023, tras comparecer, durante una primera audiencia en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, el juez Juan F. Alanís negó a la regidora reynosense, el derecho a fianza.