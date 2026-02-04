Sentencian en EU a ‘El Mini Lic’ a 5 años de prisión por intentar distribuir fentanilo

Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, fue sentenciado a cinco años de prisión por el juez federal Anthony Trenga, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, por el delito de intento de distribución de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo.

López Serrano, de 38 años, hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado” -compadre y operador de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”-, fungió como testigo cooperante de la Administración Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y, al ser liberado bajo supervisión, violó el acuerdo y regresó al trasiego de narcóticos.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detuvieron a “El Mini Lic” el 13 de diciembre de 2024, en Virginia, mediante una operación encubierta, luego de que la DEA detectara que su testigo cooperante distribuía drogas en territorio estadounidense mientras gozaba de libertad condicional.

Los agentes federales se hicieron pasar como compradores de tres kilogramos de drogas manipuladas con fentanilo, que López Serrano intentaba vender en Los Ángeles, California.

Según documentos judiciales del caso 1:24-MJ-496, el FBI comenzó a investigar nuevamente a López Serrano a mediados de 2024, tras recibir información de un informante confidencial que reportó los planes del ex integrante del Cártel de Sinaloa para importar fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

La Fiscalía presentó como evidencia interceptaciones telefónicas y testimonios de informantes que vinculaban a “El Mini Lic” con operaciones de tráfico de droga sintética, desde su residencia en Virginia.

”El Mini Lic” se declaró culpable, el 13 de diciembre de 2024, ante la jueza Lindsey R. Vaala, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo, una sustancia controlada de tipo II.

Además, firmó un nuevo “acuerdo de cooperación” con la Fiscalía estadounidense, similar al que suscribió en años previos.

El Gobierno de México mantiene vigente su solicitud de extradición contra López Serrano, por ser señalado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró, el 29 de mayo de 2025, que su Gobierno insistiría en la extradición de López Serrano, pese a que se declaró culpable y firmó un nuevo acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses.

“Nosotros vamos a insistir en la extradición de los [presuntos delincuentes], que hemos solicitado”, afirmó.

Asimismo, criticó que las autoridades estadounidenses negociaran con integrantes de grupos del crimen organizado, ya que recordó que el Gobierno de Estados Unidos los había declarado como organizaciones terroristas.

”Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Pues tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

El miércoles 26 de julio del 2017, López Serrano se entregó a agentes de la DEA en el cruce fronterizo de Calexico, California, luego de la detención de su padre, “El Licenciado”, ocurrida el 2 de mayo del mismo año.

Posteriormente, el 10 de enero del 2018, se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de California de haber importado a Estados Unidos miles de kilogramos de heroína, metanfetaminas y cocaína.

El juez Dana Makoto Sabraw, de la Corte Federal del Distrito Sur de California, sentenció a “El Mini Lic” a 72 meses de prisión el 16 de septiembre del 2022, indicando que había cooperado lo suficiente.

Fue liberado ese mismo día e ingresado al programa de testigos protegidos, que le brindó una nueva identidad y domicilio para residir en Estados Unidos.

Tanto a “El Licenciado” como a “El Mini Lic” se les acusa en México de estar involucrados en el asesinato de Valdez Cárdenas.

Por dicho crimen fueron detenidos como autores materiales Heriberto Picos Barraza, “El Koala” -condenado a 14 años ocho meses de prisión el 27 de febrero del 2020-, y Juan Francisco Picos Barrueto, “El Quillo”, condenado a 32 años de cárcel el 17 de junio del 2021.

Luis Ildefonso Sánchez, “El Diablo”, tercer involucrado como autor material del homicidio del periodista, fue asesinado y carbonizado en San Luis Río Colorado, Sonora, en septiembre del 2017.