Será difícil combatir al narco: Trump; usarán todo para protegerse de cárteles: Embajador

El Presidente Donald Trump evitó comentar respecto a la posibilidad de lanzar ataques militares en contra de los cárteles en México y en el resto de América Latina, pero aseguró que el Gobierno de Estados Unidos enfrentaba un “partido difícil” en contra de los grupos del narcotráfico.

Durante un evento llevado a cabo en la Casa Blanca, junto al Presidente de Azerbaijan, Ilham Aliyev y el Primer Ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, fue cuestionado respecto a una orden secreta que habría dado autorización al Pentágono para lanzar ataques contra los cárteles del narcotráfico.

”América Latina tiene muchos cárteles. Tienen un gran flujo de drogas. Así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo. No lo hemos hecho en cuatro años [durante la administración encabezada por Joe Biden] y amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo. Y lo saben, estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto”, indicó.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, comentó que su país usaría todas las herramientas a su disposición para protegerse de la amenaza de los cárteles del narcotráfico, un enemigo en común para ambas naciones.

A través de una declaración escrita, puntualizó que Estados Unidos no actuaría solo en esta tarea, sino que lo haría de manera colaborativa con el Gobierno que encabezaba la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“ Estamos unidos como dos aliados soberanos. Enfrentamos a un enemigo en común: los violentos cárteles criminales. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos”, escribió Johnson, en su cuenta de la red social X.

“Los Estados Unidos y México enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones. El Presidente Trump lo ha dejado claro, y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan, estas organizaciones no solo son narcotraficantes. Son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras”, destacó.

“Seguiremos trabajando de manera colaborativa con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige. Como lo ha dicho el secretario Marco Rubio, ‘las tenemos que empezar a tratar como organizaciones terroristas armadas, no sólo como simples organizaciones dedicadas al narcotráfico’. Los cárteles son los que deberían de tener miedo – miedo a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente”, dijo Johnson.

“Esto no se trata de que los Estados Unidos actúen solos. Se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos”, abundó.

“Nuestro mensaje es claro: Estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Como lo ha dicho el presidente Trump, nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos”, finalizó.