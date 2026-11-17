SHENZHEN, China._ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el Presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

Durante el encuentro, sostuvo que la visita representa para México “una nueva era en la relación” bilateral.

Al abrir la reunión, Xi Jinping describió a ambos países como “buenos amigos y socios” y señaló que los dos, como miembros del Sur Global, se encuentran en etapas críticas de desarrollo.

Por ello, convocó a trabajar de manera conjunta para llevar los vínculos a “un nivel más alto”, en áreas más amplias y con mayor profundidad, en medio de la situación internacional actual.

Sheinbaum Pardo respondió a su anfitrión que México busca una relación derivada de lazos profundos y de principios compartidos, como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida.

Indicó que este encuentro permitió abordar temas como ciencia, tecnología, infraestructura, agricultura, salud, cultura, turismo, energías limpias, así como recursos hídricos y mitigación de sargazo.

“Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos.”

El encuentro se realizó en un contexto de tensiones comerciales globales, con la cumbre celebrada en el polo tecnológico del sur de China.

Tanto México como el país asiático han enfrentado presiones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien emprendió una ofensiva arancelaria que Pekín respondió y dirigió reproches a ambos gobiernos por considerar insuficientes sus esfuerzos contra el tráfico de fentanilo.

No trascendió si las medidas contra esa droga o los aranceles mexicanos a los vehículos eléctricos chinos, otro de los asuntos sensibles de la relación bilateral, formaron parte de la conversación.

Horas antes de la reunión, Sheinbaum Pardo participó en un foro empresarial de la cita de APEC, donde citó al ex Presidente Benito Juárez para afirmar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

En ese espacio precisó que el desarrollo de una nación no debe significar la caída ni el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida.

También destacó que su país garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo.

Al término del encuentro, Sheinbaum Pardo reveló a los periodistas que solicitó a Xi Jinping otro panda para el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, y que ambos abordaron la posibilidad de avanzar en materia de turismo.

La Presidenta calificó la reunión de “muy cordial y muy franca” y subrayó que en 2027 se cumplirán 55 años de relaciones entre México y China.