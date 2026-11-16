La Presidenta Sheinbaum llegó alrededor de las 11:50 horas, tiempo local, a China para comenzar su gira por ese país. Participará en una reunión de alto nivel en la que estarán presentes los líderes de 21 países, entre los que se encuentran la propia China, Estados Unidos y Rusia.

Como parte de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una agenda llena de actividades que van desde reuniones bilaterales hasta encuentros con empresarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping.



Actividades de Sheinbaum en la APEC: martes 17 de noviembre

En la conferencia matutina la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez detalló las actividades que llevará a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de Shenzhen el martes 17 de noviembre.

Estas son las actividades:

- 12:00 horas, tiempo local /22:00 horas tiempo de CDMX: Presentación ante empresarios el Plan México

- 16:00 horas, tiempo local/02:00 horas tiempo de CDMX: Reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

- 18:00 horas (hora de China) / 04:00 horas tiempo de CDMX: Reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.



Sheinbaum se reúne con comunidad mexicana en China

Las actividades de la Presidenta Sheinbaum en China ya comenzaron. Sostuvo una reunión con mexicanos que viven en China; les pidió mantenerse en contacto con México para que el trabajo que desarrollan pueda ayudar al país.

Durante su visita por China por su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Sheinbaum escuchó las historias e inquietudes de las y los mexicanos que viven en ese país, a quienes les dijo que son un orgullo para nuestro país.

Asimismo, durante la reunión con la comunidad mexicana, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.



Presentación del Plan México en APEC

Durante su participación en la APEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará el presentará el Plan México; el cual dijo, se sustenta en una economía basada en las personas.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, agregó.



¿Qué es la APEC?

Durante la conferencia matutina, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, fundado en 1989, es el espacio donde se definen las reglas del comercio, la producción y la inversión global del siglo XXI.

El bloque está integrado por 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, Chile, Perú y México, las cuales concentran en conjunto cerca del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 50 por ciento del comercio global.