Sheinbaum es increíble, elegante, hermosa, pero México está dirigido por cárteles, dice Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, halagó las cualidades de su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, pero dijo que ella tenía miedo y que México era gobernado por los cárteles del narcotráfico.

El magnate neoyorquino hizo dichas afirmaciones un par de días antes de que Marco Antonio Rubio García, titular de la Secretaría de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), haga su primera visita oficial a México.

Trump dio una entrevista exclusiva al Daily Caller, en la cual el periodista Reagan Reese le preguntó si confiaba en que México reforzaría la frontera con Estados Unidos. El presidente de EU respondió alabando a Sheinbaum Pardo, sin embargo dijo que México era gobernado por los cárteles del narcotráfico.

“Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles”, comentó Trump al Daily Caller, quien no publicó una respuesta extraoficial (conocido en inglés como ‘off the record’).

“Ahora puede volver [oficialmente]. Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”, comentó el mandatario estadounidense. “¿Por qué?”, cuestionó Reese. “Porque tiene miedo [...] Tiene mucho miedo”, insistió Trump, quien también aseguró que trabajaba en una reforma migratoria, y aunque no adelantó qué aspectos planteaba, afirmó que iba a “contentar a todos”.