Sheinbaum rechaza posible invasión de EU a Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, luego de que Donald Trump reveló que estaba considerando ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico venezolanos.

”El principio de México es el de la autodeterminación de los pueblos y no al injerencismo y la invasión. Esa no solamente es por convicción, sino porque así está establecido en nuestra Constitución”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

Reiteró que México mantendría su política exterior de respeto a la soberanía y de no intervención en los asuntos internos de otros países, conforme a los principios constitucionales que regían la diplomacia mexicana.

El miércoles, durante una conferencia de prensa llevada a cabo desde el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump reveló que estaba considerando ataques terrestres contra cárteles de Venezuela.

El 7 de agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos acusó de un posible nexo entre el Cártel de Sinaloa y Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela.

El 15 de octubre, el Gobierno de Maduro manifestó que veía con “extrema alarma” el uso de la CIA como “una amenaza” contra Venezuela, un conjunto de acciones que, según dijo, formaban parte de “maniobras” que buscan “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en dicho país sudamericano.

”Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”, expresó en un comunicado.

Por tanto, el Gobierno de Maduro anticipó que su misión permanente ante la Organización de las Naciones Unidas elevaría una denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General de este organismo, António Guterres, con el fin de exigir una “rendición de cuentas” a Estados Unidos y la “adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”.

Durante un acto público, Maduro expresó su rechazo a lo que calificó como intentos de golpe de Estado por parte de la agencia de inteligencia estadounidense. Asimismo, hizo referencia a los 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, atribuyendo responsabilidad a la CIA en esos acontecimientos. Además, estableció un paralelo entre aquellos sucesos históricos y lo que consideraba una amenaza actual contra su Gobierno.

Este 16 de octubre, el diario estadounidense The Washington Post reveló que varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento durante los últimos días, en aguas próximas a Venezuela.

Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el citado rotativo.

Un funcionario estadounidense informó al WP, bajo condición de anonimato, que las aeronaves realizaban vuelos de entrenamiento en la región, pero negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.